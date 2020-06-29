Жители Токио высказались за повторный перенос Олимпиады или ее отмену

Больше половины жителей Токио считают, что перенесенную на лето 2021 года Олимпиаду нужно перенести снова или вообще отменить. Согласно опросу, проведенному агентством Киодо и телеканалом Tokyo MX, за этот вариант проголосовал в общей сложности 51 % горожан.

Из них 27,7 % респондентов высказались за полную отмену Олимпиады, а 24 % считают, что Игры следует перенести повторно.