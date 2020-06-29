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29.06.2020 11:55
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Жители Токио высказались за повторный перенос Олимпиады или ее отмену

Больше половины жителей Токио считают, что перенесенную на лето 2021 года Олимпиаду нужно перенести снова или вообще отменить. Согласно опросу, проведенному агентством Киодо и телеканалом Tokyo MX, за этот вариант проголосовал в общей сложности 51 % горожан.

Из них 27,7 % респондентов высказались за полную отмену Олимпиады, а 24 % считают, что Игры следует перенести повторно.

За проведение Олимпиады в назначенные сроки высказались 46,3 % опрошенных, но 31,1 % из них полагают, что Игры необходимо провести в сокращенном формате.

Исследование общественного мнения проводилось путем обзвона по случайно выбранным номерам по всей стране с 26 по 28 июня. Были получены 1030 ответов.

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Комментарии (1)

муматор
а у нас уже поправки к конституции приняли.
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