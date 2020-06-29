Жители Санкт-Петербурга в ночь на 29 июня наблюдали редкое атмосферное явление — серебристые облака.
Светлые полупрозрачные мазки на фоне тёмного неба — это самые высокие облачные образования в земной атмосфере, они возникают на высоте 70–95 км в мезосфере. Их называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками. Их можно увидеть в глубоких сумерках в летнее время.
Серебристые облака формируются при достаточном количестве водяного пара, очень низкой температуре (до минус 100 градусов по Цельсию) и при наличии мельчайших пылевых частиц — пары воды, конденсируясь на них, превращаются в кристаллики льда. Их освещает солнце, неглубоко опустившееся под горизонт, и рассеянный крошечными кристаллами свет придаёт облакам характерный голубовато-синий оттенок.
В Москве и Подмосковье минувшей ночью тоже фотографировали эти облака.
Аналогичные явления, по данным учёных, имеют место на Марсе и других планетах.