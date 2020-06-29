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29.06.2020 12:42
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Небо светилось: редкое атмосферное явление наблюдали в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга в ночь на 29 июня наблюдали редкое атмосферное явление — серебристые облака.

Светлые полупрозрачные мазки на фоне тёмного неба — это самые высокие облачные образования в земной атмосфере, они возникают на высоте 70–95 км в мезосфере. Их называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками. Их можно увидеть в глубоких сумерках в летнее время.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Серебристые облака формируются при достаточном количестве водяного пара, очень низкой температуре (до минус 100 градусов по Цельсию) и при наличии мельчайших пылевых частиц — пары воды, конденсируясь на них, превращаются в кристаллики льда. Их освещает солнце, неглубоко опустившееся под горизонт, и рассеянный крошечными кристаллами свет придаёт облакам характерный голубовато-синий оттенок.

В Москве и Подмосковье минувшей ночью тоже фотографировали эти облака.

Аналогичные явления, по данным учёных, имеют место на Марсе и других планетах.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

aleksejkorobov
солнце что ли вышло из-за туч?)))
irinamaslova
Вау, какие красивые!!
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