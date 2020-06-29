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29.06.2020 10:51
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Трамп заявил, что разведка США сочла недостоверной информацию о причастности России к нападениям на солдат США в Афганистане

Президент США написал в Твиттере о том, что разведка страны не посчитала достоверной информацию о якобы причастности России к нападениям сторонников запрещенного в РФ движения «Талибан» на американских военных.

«Разведка только что сообщила мне, что они не нашли эту информацию достоверной, и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту (Майклу Пенсу. — Прим. ред.). Возможно, это еще одна сфабрикованная мистификация, связанная с Россией, сделанная с помощью фальшивых новостей New York Times в попытке выставить республиканцев в плохом свете!!!» — написал Дональд Трамп.

Накануне упомянутое президентом США издание опубликовало статью, в которой сообщало со ссылкой на не названных американских официальных лиц, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

В New York Times утверждали, что Трампу доложили об этом ещё в марте текущего года, но он не стал никак на это реагировать.

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