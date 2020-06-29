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29.06.2020 10:46
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Греф предположил, что до конца года курс рубля может вырасти на 10 %. Но есть одно «если»

Курс рубля может вырасти примерно на 10 % до конца 2020 года. Об этом 29 июня в интервью ТАСС заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков, Генри Гроубу. Он называет на конец года $60–62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — предположил Греф.

При этом он подчеркнул, что это станет возможным, если нормализуется эпидемиологическая ситуация. Греф не исключил, что на стабильность рубля может повлиять вторая волна коронавируса, о которой ранее заявляли специалисты. В таком случае, по словам главы банка, национальная валюта «станет колебаться».

В том же интервью агентству Греф рассказал, что Сбербанк планирует сэкономить около 82 млрд рублей, в основном за счёт снижения зарплат менеджерам, но не рядовому персоналу.

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Комментарии (2)

klapaucius
Какая вероятность встретить динозавра на улице - 50%, либо встречу, либо нет.
тат2007amg
Прикинул ... к носу..
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