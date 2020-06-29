Греф предположил, что до конца года курс рубля может вырасти на 10 %. Но есть одно «если»
Курс рубля может вырасти примерно на
«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков, Генри Гроубу. Он называет на конец года $60–62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — предположил Греф.
При этом он подчеркнул, что это станет возможным, если нормализуется эпидемиологическая ситуация. Греф не исключил, что на стабильность рубля может повлиять вторая волна коронавируса, о которой ранее заявляли специалисты. В таком случае, по словам главы банка, национальная валюта «станет колебаться».
В том же интервью агентству Греф рассказал, что Сбербанк планирует сэкономить около 82 млрд рублей, в основном за счёт снижения зарплат менеджерам, но не рядовому персоналу.