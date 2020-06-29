Греф предположил, что до конца года курс рубля может вырасти на 10 %. Но есть одно «если»

Курс рубля может вырасти примерно на 10 % до конца 2020 года. Об этом 29 июня в интервью ТАСС заявил глава Сбербанка Герман Греф.



«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков, Генри Гроубу. Он называет на конец года $60–62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — предположил Греф.



При этом он подчеркнул, что это станет возможным, если нормализуется эпидемиологическая ситуация. Греф не исключил, что на стабильность рубля может повлиять вторая волна коронавируса, о которой ранее заявляли специалисты. В таком случае, по словам главы банка, национальная валюта «станет колебаться».

