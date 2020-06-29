Не тереть скульптуры на удачу и избегать аборигенов. Путешественники рассказали, как изменится их жизнь после пандемии
Большинство респондентов сообщили, что после пандемии будут вести себя «как обычно», однако собираются соблюдать меры предосторожности.
Треть заявили, что постараются меньше пользоваться общественным транспортом, а четверть собираются избегать популярных туристических мест. Еще у
Министр транспорта РФ накануне сообщил, что власти рассматривают вариант возобновления международных авиаперевозок в июле. При этом МИД РФ пока рекомендует воздержаться от поездок в другие страны.