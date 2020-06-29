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29.06.2020 10:27
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Не тереть скульптуры на удачу и избегать аборигенов. Путешественники рассказали, как изменится их жизнь после пандемии

Большинство респондентов сообщили, что после пандемии будут вести себя «как обычно», однако собираются соблюдать меры предосторожности.

«68 % ответивших будут вести себя как обычно. Максимум, на что они согласны, — соблюдать обязательные меры безопасности, то есть, например, носить маску в общественных местах», — такие данные 29 июня приводятся в опросе сервиса «Туту.ру».

Треть заявили, что постараются меньше пользоваться общественным транспортом, а четверть собираются избегать популярных туристических мест. Еще у 21 % коронавирус выработал привычку не целовать и не тереть скульптуры на удачу. Еще 14 % теперь кажется плохой идеей знакомство с местными. А 7 % собираются ходить в музеи, когда там меньше всего людей.

Министр транспорта РФ накануне сообщил, что власти рассматривают вариант возобновления международных авиаперевозок в июле. При этом МИД РФ пока рекомендует воздержаться от поездок в другие страны.

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