Не тереть скульптуры на удачу и избегать аборигенов. Путешественники рассказали, как изменится их жизнь после пандемии

Большинство респондентов сообщили, что после пандемии будут вести себя «как обычно», однако собираются соблюдать меры предосторожности.



«68 % ответивших будут вести себя как обычно. Максимум, на что они согласны, — соблюдать обязательные меры безопасности, то есть, например, носить маску в общественных местах», — такие данные 29 июня приводятся в опросе сервиса «Туту.ру».

