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29.06.2020 10:16
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Под Петербургом будущий корабел попытался поджечь участковую избирательную комиссию

19-летнего студента Санкт-Петербургского морского технического университета накануне профессионального праздника задержали с двумя бутылками горючей жидкости у УИКа во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как пишет 29 июня 47news, молодого человека задержали в половине двенадцатого ночи рядом с УИК № 139 в деревне Энколово, когда он, по предварительным данным, попытался поджечь помещение. С места изъяты две стеклянных бутылки. А сам студент некрепко держался на ногах и объяснить свои мотивы сразу не мог.

Как сообщил 47news председатель территориальной избирательной комиссии Виктор Цветков, информацией об инциденте он пока не располагает.

В отношении студента составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

29 июня в России отмечается День кораблестроителя.

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Комментарии (2)

Mazzzz
Вот сомнительно как то , учитывая что УИК может , оказаться в багажнике на пеньке и в любом другом неожиданном месте , костры лучше не разводить ☠️
yudjin
Может быть "Под Петербургом..."?
В заголовках уже ошибки... Это даже не желтая пресса. Это вообще не понятно что.
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