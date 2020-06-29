Под Петербургом будущий корабел попытался поджечь участковую избирательную комиссию
19-летнего студента Санкт-Петербургского морского технического университета накануне профессионального праздника задержали с двумя бутылками горючей жидкости у УИКа во Всеволожском районе Ленинградской области.
Как пишет 29 июня 47news, молодого человека задержали в половине двенадцатого ночи рядом с УИК
Как сообщил 47news председатель территориальной избирательной комиссии Виктор Цветков, информацией об инциденте он пока не располагает.
В отношении студента составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
29 июня в России отмечается День кораблестроителя.