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29.06.2020 10:01
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Отдыхающая под Петербургом компания потеряла юного друга. На дно озера его мог утянуть «ёрш»

Отдыхающая у водоема под Петербургом компания на время потеряла из виду своего друга. Их следующая с ним встреча состоялась уже при опознании.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июня, в минувшую субботу трое парней и две девушки из Петербурга решили провести время на озере Хепоярви рядом с Токсово. Всем еще не исполнилось и двадцати лет. Однако отдыхали по-взрослому: пили пенное и кое-что покрепче.

По предварительным данным, один из парней употребил нечто вроде «ерша» (алкогольный коктейль. — Прим. ред.) и пошел купаться, а компания отправилась в сторону палатки. Когда спустя время молодой человек не вернулся, все решили, что их друг решил побыть один и прогуляться вдоль берега, после чего легли спать. Не обнаружив его и наутро, молодые люди обратились в полицию.

В результате поисково-спасательной операции из воды достали тело. Отдыхавшие признали в нем своего друга. В конце этого лета погибшему должно было исполниться 19 лет.

Как сообщалось ранее, количество утонувших в летний сезон этого года стремительно увеличивается. За прошедшие выходные из воды достали восемь человек, среди них есть дети.

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Комментарии (4)

Maalex
Глупо,печально.А ведь сколько Родине пользы мог бы принести.Правда в такие же годы один наш товарищ пытался тоже пить водку по примеру Пьера Безухова в фильме "Война и мир".Дело было на крыше старого
пятиэтажного дома в Петербурге.Но тогда ничего не произошло,так как мы его оттащили от края крыши.
261889661
В компании было трое парней и две девушки. Понятно, почему оставшиеся двое не стали сразу искать потерявшегося где-то третьего.
WuhanRockCafe
Хороши приятели - помер Максим, да и хрен с ним!
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