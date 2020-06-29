Отдыхающая под Петербургом компания потеряла юного друга. На дно озера его мог утянуть «ёрш»

Отдыхающая у водоема под Петербургом компания на время потеряла из виду своего друга. Их следующая с ним встреча состоялась уже при опознании.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июня, в минувшую субботу трое парней и две девушки из Петербурга решили провести время на озере Хепоярви рядом с Токсово. Всем еще не исполнилось и двадцати лет. Однако отдыхали по-взрослому: пили пенное и кое-что покрепче.



По предварительным данным, один из парней употребил нечто вроде «ерша» (алкогольный коктейль. — Прим. ред.) и пошел купаться, а компания отправилась в сторону палатки. Когда спустя время молодой человек не вернулся, все решили, что их друг решил побыть один и прогуляться вдоль берега, после чего легли спать. Не обнаружив его и наутро, молодые люди обратились в полицию.

