Столетняя петербурженка недосчиталась круглой суммы после визита «электриков»

Долгожительница из Калининского района Петербурга стала жертвой неизвестных преступников. Впустив их в свой дом, она лишилась всех накоплений.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД России по городу и области 29 июня, звонок в квартире столетней женщины раздался накануне около семи вечера. Открыв дверь, на пороге она увидела двоих мужчин, которые представились электриками и попросились пройти внутрь, якобы проверить оборудование.



Пенсионерка впустила их в свой дом, а когда они ушли, обнаружила, что из хранящегося в серванте конверта пропали 300 тысяч рублей.

