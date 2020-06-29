Власти Японии выделяют бизнесу сотни миллионов долларов на разработку 6G

Японские власти собираются направить 70 млрд иен (почти 652,4 млн долларов) корпорациям, занятым разработкой систем мобильной связи шестого поколения (6G).

Как передаёт 29 июня ТАСС со ссылкой на Kyodo, систему 6G японцы хотят внедрить ближе к 2030 году. Сейчас страна переходит на 5G. При этом власти Японии беспокоятся из-за отставания от других стран: в США и Южной Корее использование 5G началось раньше, а Китай опережает в разработке оборудования.

Теперь правительство страны в сотрудничестве с бизнесом хочет наверстать упущенное и стать лидером в переходе на 6G — более скоростную и защищенную систему. Её предлагается использовать для организации дистанционного медицинского обслуживания и в беспилотных транспортных средствах.