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29.06.2020 08:35
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Михаил Горбачев, Джордж Клуни и Шерон Стоун призвали сделать вакцины от коронавируса бесплатными

Более сотни мировых лидеров, нобелевские лауреаты и голливудские актеры призвали международное сообщество сделать лекарства от коронавируса доступными для всего населения планеты. Об этом со ссылкой на центр Юнуса 29 июня сообщает РИА «Новости».

«Мы обращаемся к правительствам, фондам, благотворителям и социальным компаниям с призывом выступить с инициативой производить и/или распространять вакцины по всему миру бесплатно. Мы призываем все социальные, политические и медицинские организации вновь подтвердить нашу коллективную ответственность за защиту всех уязвимых лиц без какой-либо дискриминации», — говорится в коллективном заявлении на сайте центра.

Среди тех, кто присоединился к инициативе, крупные политики, всемирно известные артисты, а также обладатели престижных международных наград. Например, лауреат Нобелевской премии мира и экс-президент СССР Михаил Горбачев, бывший президент Еврокомиссии и бывший премьер Италии Романо Проди, актеры Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Шерон Стоун и многие другие.

Центр Юнуса — аналитический центр, базирующийся в Дакке (Бангладеш). Он создан лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Юнусом в 2006 году.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество заболевших коронавирусом в мире превысило 10 млн. В России выявлено 634 тысячи носителей COVID-19.

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Комментарии (2)

hedgehog_
нутак тестирование на добровольцах же. а разработчики вероятно уже переболели и им не надо
Штиль
Вот это жест - бесплатно... Многие поведутся на такое предложение, о результате узнают те, кто останется в живых.
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