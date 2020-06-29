Михаил Горбачев, Джордж Клуни и Шерон Стоун призвали сделать вакцины от коронавируса бесплатными

Более сотни мировых лидеров, нобелевские лауреаты и голливудские актеры призвали международное сообщество сделать лекарства от коронавируса доступными для всего населения планеты. Об этом со ссылкой на центр Юнуса 29 июня сообщает РИА «Новости».



«Мы обращаемся к правительствам, фондам, благотворителям и социальным компаниям с призывом выступить с инициативой производить и/или распространять вакцины по всему миру бесплатно. Мы призываем все социальные, политические и медицинские организации вновь подтвердить нашу коллективную ответственность за защиту всех уязвимых лиц без какой-либо дискриминации», — говорится в коллективном заявлении на сайте центра.

