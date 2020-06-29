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29.06.2020 08:21
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Коронавирус вводит в моду синий цвет

Историк моды Александр Васильев считает, что одноразовые перчатки могут стать причиной тренда на синий цвет. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС 29 июня.

По словам Васильева, перчатки и маски, ношение которых пандемия сделала обязательными во многих странах, уже нашли отражение в модных тенденциях и продолжат задавать тренды. Так, одноразовые перчатки могут стать причиной популярности синих оттенков.

«Перчатки чаще всего делают синего или голубого цвета. Это будет вводить тренд на одежду соответствующих цветов. Многим людям с развитым эстетическим чувством захочется каким-то образом или в контраст к ним, или в пандан (в комплект - прим. ТАСС) к ним подбирать цвета, чтобы не выглядеть совсем неинтересно», - уверен историк моды.

Люди также предпочитают обыгрывать в гардеробе и маски:

«Маска хороша, только когда она разовая. Но хотите ходить красивыми - ходите. Паранджу и чадру тоже расшивают, это примерно также как в исламе получается - там женщины расшивают бисером, вышивкой украшают. Считайте, это тот же самый уровень», - отметил Александр Васильев.

При этом он замечает, что декоративные маски — это больше произведение искусства, которое не очень помогает с медицинской точки зрения.

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Комментарии (2)

Samal_5e4d4df31fec5
стремительно исламизируемся
Delon
Филя накаркал.
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