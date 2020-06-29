Коронавирус вводит в моду синий цвет

Историк моды Александр Васильев считает, что одноразовые перчатки могут стать причиной тренда на синий цвет. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС 29 июня.



По словам Васильева, перчатки и маски, ношение которых пандемия сделала обязательными во многих странах, уже нашли отражение в модных тенденциях и продолжат задавать тренды. Так, одноразовые перчатки могут стать причиной популярности синих оттенков.



«Перчатки чаще всего делают синего или голубого цвета. Это будет вводить тренд на одежду соответствующих цветов. Многим людям с развитым эстетическим чувством захочется каким-то образом или в контраст к ним, или в пандан (в комплект - прим. ТАСС) к ним подбирать цвета, чтобы не выглядеть совсем неинтересно», - уверен историк моды.

