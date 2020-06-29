СМИ: Стартап хотят приравнять к дипломной работе в вузах

В российских вузах стартап могут приравнять к дипломной работе, правда, он должен соответствовать той специальности, которую получает студент.



В пресс-службе Минобрнауки отмечают, что данная программа направлена на поддержку бизнеса и улучшение технологии предпринимательства, передаёт 29 июня «Газета.Ru» со ссылкой на «Известия».



Выбор между стартапом и дипломной работой уже успешно тестировали в Дальневосточном федеральном университете и в Томском политехническом университете. Для всех российских вузов альтернатива может начать действовать с 2021 года.

