FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.06.2020 08:29
1
Печать

СМИ: Стартап хотят приравнять к дипломной работе в вузах

В российских вузах стартап могут приравнять к дипломной работе, правда, он должен соответствовать той специальности, которую получает студент.

В пресс-службе Минобрнауки отмечают, что данная программа направлена на поддержку бизнеса и улучшение технологии предпринимательства, передаёт 29 июня «Газета.Ru» со ссылкой на «Известия».

Выбор между стартапом и дипломной работой уже успешно тестировали в Дальневосточном федеральном университете и в Томском политехническом университете. Для всех российских вузов альтернатива может начать действовать с 2021 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Obseerv
При этом возрастёт стоимость образования, и брошенных фирмочек будет, как сейчас брошенных упаковок от фастфудов...
Уж лучше бы какую-то виртуальную игру придумали и там "на кошках" тренировались!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний