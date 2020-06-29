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29.06.2020 08:16
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На основе воспоминаний астронавтов хотят создать духи с ароматом космоса

В США собираются создать духи с запахом космоса. Проект получил название Eau de Space.

Как передаёт 29 июня «Газета.Ru» со ссылкой на CNN, руководитель проекта – предприниматель Мет Ричмонд – пока ведёт сбор средств. Он отметил, что формула аромата была потеряна в «бюрократии» NASA.

Создатели аромата намерены опираться на воспоминания астронавтов. По их словам, запах космоса похож на смесь запахов рома, пережаренного стейка, пороха и малины.

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Комментарии (2)

SERGEY111
Пока полет в космос и обратно не станет как просто поездка на общественном транспорте то аромат космоса всегду будет один и тот же - смесь метана и молодого ацетона .
krasnonosov
Теперь все будут пахнуть перегнанной мочой, потом еще раз выпитой, еще раз дистиллированной и еще раз выпитой и так 100500 раз.
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