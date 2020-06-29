На основе воспоминаний астронавтов хотят создать духи с ароматом космоса

В США собираются создать духи с запахом космоса. Проект получил название Eau de Space.

Как передаёт 29 июня «Газета.Ru» со ссылкой на CNN, руководитель проекта – предприниматель Мет Ричмонд – пока ведёт сбор средств. Он отметил, что формула аромата была потеряна в «бюрократии» NASA.

Создатели аромата намерены опираться на воспоминания астронавтов. По их словам, запах космоса похож на смесь запахов рома, пережаренного стейка, пороха и малины.