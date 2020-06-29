Банки ограничили владельцам дебетовых карт возможность уходить в минус
На фоне пандемии коронавируса российские банки, предоставляющие клиентам овердрафт по дебетовым картам, в 2 с лишним раза сократили его средний размер.
Как сообщает 29 июня РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс», банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.
Овердрафт — это дополнительная опция, позволяющая клиенту расходовать больше средств, чем есть на счёте. Фактически это кредит под проценты, задолженность по которому погашается автоматически при поступлении средств на счёт.
По данным «Эквифакса», средний размер овердрафта с середины 2017 года держался в пределах 44–55 тысяч рублей, а в мае упал до 20,4 тысячи рублей. По сравнению с апрелем он сократился на
Кредитные организации также резко сократили выдачу дебетовых карт с овердрафтом. В мае клиенты получили всего 3,8 тысячи таких карт — это в 8,2 раза меньше, чем в марте.
На 1 июня 2020 года в России, по статистике бюро, обращалось 903 тысячи карт с опцией овердрафта.