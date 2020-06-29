Банки ограничили владельцам дебетовых карт возможность уходить в минус

На фоне пандемии коронавируса российские банки, предоставляющие клиентам овердрафт по дебетовым картам, в 2 с лишним раза сократили его средний размер.

Как сообщает 29 июня РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс», банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.

Овердрафт — это дополнительная опция, позволяющая клиенту расходовать больше средств, чем есть на счёте. Фактически это кредит под проценты, задолженность по которому погашается автоматически при поступлении средств на счёт.