Портал госуслуг хотят сделать единым окном для жалоб в органы власти. Работать будет искусственный интеллект

Как пишет 29 июня «Коммерсантъ» , законопроект, разработанный Минкомсвязью, предусматривает создание на портале рубрикатора ситуаций для направления обращений. Обращение автоматически будет перенаправляться в уполномоченный орган, граждане будут получать уведомления о ходе рассмотрения. Подать жалобу или обращение сможет только человек, зарегистрированный в единой системе идентификации и аутентификации госуслуг (ЕСИА). Пока подтверждённые учётные записи есть только и половины россиян. Письменные обращения и жалобы можно будет подавать также в многофункциональных центрах или по почте.

Предлагается использовать искусственный интеллект – для обработки запросов и для проверки релевантности ответов исходным обращениям.



По данным Минкомсвязи, граждане ежегодно отправляют не менее 10 млн писем, включая жалобы, заявления и предложения по различным вопросам, в 250 тысяч органов власти всех уровней. Около 65% обращений идут через формы на официальных сайтах или по электронной почте. «Это часто неудобно, – отмечает первый заместитель главы Минкомсвязи Олег Пак. – каждый раз это разные сайты, адреса, способы заполнения информации – всё это работает крайне неэффективно. Гражданин отправляет обращение и не знает, получено оно или нет, а чтобы узнать судьбу обращения, нужно звонить по справочным телефонам, которые часто заняты или не отвечают». Законопроект, по его словам, призван решить эти проблемы и повысить эффективность взаимодействия самих госорганов при рассмотрении обращений.