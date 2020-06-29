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29.06.2020 07:33
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Портал госуслуг хотят сделать единым окном для жалоб в органы власти. Работать будет искусственный интеллект

Минкомсвязь предложила сделать портал госуслуг единым электронным окном для жалоб и обращений граждан в органы власти.

Как пишет 29 июня «Коммерсантъ», законопроект, разработанный Минкомсвязью, предусматривает создание на портале рубрикатора ситуаций для направления обращений. Обращение автоматически будет перенаправляться в уполномоченный орган, граждане будут получать уведомления о ходе рассмотрения. Подать жалобу или обращение сможет только человек, зарегистрированный в единой системе идентификации и аутентификации госуслуг (ЕСИА). Пока подтверждённые учётные записи есть только и половины россиян. Письменные обращения и жалобы можно будет подавать также в многофункциональных центрах или по почте.

Предлагается использовать искусственный интеллект – для обработки запросов и для проверки релевантности ответов исходным обращениям.

По данным Минкомсвязи, граждане ежегодно отправляют не менее 10 млн писем, включая жалобы, заявления и предложения по различным вопросам, в 250 тысяч органов власти всех уровней. Около 65% обращений идут через формы на официальных сайтах или по электронной почте. «Это часто неудобно, – отмечает первый заместитель главы Минкомсвязи Олег Пак. – каждый раз это разные сайты, адреса, способы заполнения информации – всё это работает крайне неэффективно. Гражданин отправляет обращение и не знает, получено оно или нет, а чтобы узнать судьбу обращения, нужно звонить по справочным телефонам, которые часто заняты или не отвечают». Законопроект, по его словам, призван решить эти проблемы и повысить эффективность взаимодействия самих госорганов при рассмотрении обращений.

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Комментарии (10)

dimas062
"Гражданин отправляет обращение и не знает, получено оно или нет, а чтобы узнать судьбу обращения, нужно звонить по справочным телефонам, которые часто заняты или не отвечают»." - т.е. сотни миллиардов что потратили на "цифровизацию", потрачены не эффективно? Нужно срочно освоить ещё 100500 млрд. на искуственный интеллект (РосТех? Сбер?)
kukuruzza
Отсамоизолироаался—голосунул—самопослался—самоликвидировался.Ну,о чем еще мечтать можно?
local_5e4d8cf621bfb
Подключают интеллект искусственный,поскольку уровень естественного у чиновников низкий?
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