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29.06.2020 07:01
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У россиян началась новая сокращённая рабочая неделя

Россиян ждёт ещё одна сокращённая рабочая неделя. День голосования по правкам в Конституции 1 июля объявлен нерабочим. Те, кто трудится в этот день, получат оплату в двойном размере как в выходной праздничный день.

Как сообщает 29 июня РИА «Новости» со ссылкой на Роструд, за работу 1 июля можно попросить день отдыха. Тогда работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Россияне, не работающие в день голосования, в зарплате за июль ничего не потеряют. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот день не продлевается.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституции (или в КонституциЮ, как написано в бюллетенях) было назначено на 22 апреля, но его пришлось отложить из-за распространения коронавируса. Позже президент Владимир Путин назначил новую дату – 1 июля. Россиянам разрешили голосовать в течение недели, с 25 июня по 1 июля, объяснив это эпидемиологической обстановкой и безопасностью населения.

Предыдущая неделя также была сокращённой в связи с проведением парада Победы.

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