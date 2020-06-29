У россиян началась новая сокращённая рабочая неделя

Россиян ждёт ещё одна сокращённая рабочая неделя. День голосования по правкам в Конституции 1 июля объявлен нерабочим. Те, кто трудится в этот день, получат оплату в двойном размере как в выходной праздничный день.

Как сообщает 29 июня РИА «Новости» со ссылкой на Роструд, за работу 1 июля можно попросить день отдыха. Тогда работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Россияне, не работающие в день голосования, в зарплате за июль ничего не потеряют. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот день не продлевается.