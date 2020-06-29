Новостройки Невского района: выбираем квартиру рядом с метро

В рамках знакомства с новостройками Невского района, продолжим знакомство с жилым комплексом комфорт-класса ЦДС «Елизаровский» от Группы ЦДС. На этот раз расскажем о том, что будущих жителей ждет внутри этого проекта.



Планировки



Квартирография комплекса весьма разнообразна — вниманию покупателей предлагаются 43 различных планировки, от студий до евро-четырехкомнатных квартир, что позволяет подобрать жилье для любой жизненной ситуации.



Особенно хорошо здесь будет семьям. В двух- и трехкомнатных квартирах предусмотрены большие кухни-гостиные, где можно готовить и встречать гостей, смотреть кино или отмечать праздники. Кроме того, покупателей ждут просторные остекленные лоджии площадью до 8 кв. м, которые могут стать как дополнительным местом хранения, так и игровыми зонами, кабинетом, спортзалом или местом для отдыха и медитации. Площадь семейных квартир варьируется от 44 до 83 кв. м, при этом пространство в них максимально продумано, благодаря чему покупателям не нужно переплачивать за «пустые» квадратные метры.



В то же время для маленькой семьи подойдут и однокомнатные квартиры площадью от 29 до 46 кв. м, а для одного хозяина — студии площадью 32–34 кв. м. Это — оптимальный вариант для современных молодых людей, отдающих предпочтение свободным планировкам.



Много внимания в квартирах уделено зонам хранения, которые позволят не захламлять драгоценное жилое пространство. Для этого в них предусмотрены ниши под встроенные шкафы и отдельные гардеробные, совмещенные с мастер-спальнями.



Инженерные решения, применяемые в квартирах, также направлены на повышение функциональности. Задачу разумного использования ресурсов решают энергоэффективные системы отопления и вентиляции, а также современные системы сбора и учета данных о потреблении энергии, воды и тепла.

