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Новостройки Невского района: выбираем квартиру рядом с метро
Продолжаем обзор строящихся жилых комплексов Невского района Санкт-Петербурга. Эта часть города является одной из самых востребованных у новоселов из-за сочетания развитой социальной и коммерческой инфраструктуры, удобных выездов за город и в центр Петербурга, наличия парков и протяженной набережной Невы. Но не меньше, чем район города, важен и дом, в котором предстоит жить.
В рамках знакомства с новостройками Невского района, продолжим знакомство с жилым комплексом комфорт-класса ЦДС «Елизаровский» от Группы ЦДС. На этот раз расскажем о том, что будущих жителей ждет внутри этого проекта.
Планировки
Квартирография комплекса весьма разнообразна — вниманию покупателей предлагаются 43 различных планировки, от студий до евро-четырехкомнатных квартир, что позволяет подобрать жилье для любой жизненной ситуации.
Особенно хорошо здесь будет семьям. В двух- и трехкомнатных квартирах предусмотрены большие кухни-гостиные, где можно готовить и встречать гостей, смотреть кино или отмечать праздники. Кроме того, покупателей ждут просторные остекленные лоджии площадью до 8 кв. м, которые могут стать как дополнительным местом хранения, так и игровыми зонами, кабинетом, спортзалом или местом для отдыха и медитации. Площадь семейных квартир варьируется от 44 до 83 кв. м, при этом пространство в них максимально продумано, благодаря чему покупателям не нужно переплачивать за «пустые» квадратные метры.
В то же время для маленькой семьи подойдут и однокомнатные квартиры площадью от 29 до 46 кв. м, а для одного хозяина — студии площадью 32–34 кв. м. Это — оптимальный вариант для современных молодых людей, отдающих предпочтение свободным планировкам.
Много внимания в квартирах уделено зонам хранения, которые позволят не захламлять драгоценное жилое пространство. Для этого в них предусмотрены ниши под встроенные шкафы и отдельные гардеробные, совмещенные с мастер-спальнями.
Инженерные решения, применяемые в квартирах, также направлены на повышение функциональности. Задачу разумного использования ресурсов решают энергоэффективные системы отопления и вентиляции, а также современные системы сбора и учета данных о потреблении энергии, воды и тепла.
Качество и дизайн
Дома жилого комплекса ЦДС «Елизаровский» построены по кирпично-монолитной технологии. В Группе ЦДС проектируют и строят по собственным стандартам качества, которые выше, чем СНИПы и ГОСТы — эти нормы берут за основу и дополняют современными технологиями и материалами. Все квартиры передаются покупателям c качественной чистовой отделкой в нейтральных светлых тонах, которая также выполняется по единым стандартам. В качестве дополнительной опции у застройщика можно заказать топ-отделку Life Style, в которую входят отделочные материалы и техника высокого класса от известных европейских брендов.
При выборе отделки мест общего пользования застройщик учел историю локации, что продиктовало дизайнерские решения в стиле лофт с металлическими панелями и бирюзовыми, будто патина, выкрасами. Отделка холлов перекликается с дизайном фасадов — в них также сочетаются спокойные светлые тона и благородные оттенки металла.
Еще одна примечательная особенность входной группы — увеличенная зона остекления, чтобы обеспечить дополнительное естественное освещение холлов. Для удобства будущих жителей застройщик разработал и удобную систему навигации в доме. Во всех парадных будут установлены указатели направления к выходам, парковке и лифтовым холлам на первом этаже, а также к каждой отдельной группе квартир на всех этажах.
Управление
В Группе ЦДС убеждены, что ответственность застройщика не заканчивается со сдачей дома в эксплуатацию. Мультисервисная управляющая компания от ЦДС отвечает за содержание дома после того, как в него заедут новоселы. Чтобы все работало как часы, представители управляющей компании принимают участие в создании дома уже на этапе его проектирования.
Также для комфорта новоселов, помимо стандартного набора услуг, управляющая компания предлагает 100 дополнительных опций, которые призваны сделать жизнь людей проще: от выгула собак до уборки квартиры. Услугу можно заказать на сайте управляющей компании.
Первая очередь жилого комплекса ЦДС «Елизаровский» будет введена в эксплуатацию в конце 2020 года.
ЖК «Елизаровский» — застройщик ООО «НеваСтрой», проектная декларация на сайте наш.дом.рф