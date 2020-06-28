На Северном дом «дышит дымом». Загорелась квартира на шестом этаже
Квартира в двенадцатиэтажном доме загорелась в Выборгском районе Петербурга вечером 28 июня. Дым с шестого этажа пробрался до крыши.
Как сообщает региональное управление МЧС, сообщение о пожаре поступило в 22.17, горела квартира на шестом этаже в доме 8, корпус 2 по Северному проспекту. По словам очевидцев, спасатели появились возле здания молниеносно, что неудивительно — ближайшая пожарная часть находится на другой стороне проспекта, в 800 метрах езды.
Выгорела комната площадью 15 квадратных метров, примерно за двадцать минут спасатели справились с огнем. По данным МЧС, обошлось без пострадавших. Дым, судя по фото, шел не только из окон горевшей квартиры, но и пробивался через крышу жилого дома.