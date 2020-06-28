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28.06.2020 22:41
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«Путинские» выплаты на детей в последний день конституционного голосования объяснили «техническим алгоритмом электронного обмена данными»

Министерство труда утверждает, что названная главой Пенсионного фонда Максимом Топилиным на закрытом совещании дата, в которую на всех детей в возрасте до 16 лет должна прийти дополнительная выплата, обусловлена техническим алгоритмом.

Комментарий Минтруда вечером 28 июня приводит РБК. В нем сказано, что дата 1 июля привязана к техническому алгоритму электронного обмена данными, «который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат», то есть 1 июня. Новая порция этих денег, по логике и исходя из заявления министерства, придет 1 июля.

Глава ПФР на совещании про алгоритмы не упоминал, но отметил, что все знают, «какое событие в стране происходит первого числа». «Никто не акцентирует нигде, ни в СМИ, тему первого числа! Коллеги, всем понятно в регионах? Это не должно в прессе звучать в связке с первым числом. Это просто наша текущая работа, мы должны ее сделать, но это вот как бы такая история», - добавил Топилин. Видеозапись совещания 28 июня оказалась в распоряжении издания Znak.com.

1 июля россиянам придут не только выплаты на детей, но и расскажут про предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию. В этот день ожидается основной поток голосующих, он объявлен выходным. На 28 июня, по данным Центральной избирательной комиссии, проголосовали почти 30% имеющих на это право россиян. Голосование началось 25 числа.

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Комментарии (9)

footballer12
Я правильно понимаю, что 01.07 же федеральный выходной, т.е. не банковский день?
Rambovski
У каждого человека, по определению, есть право выбора. У россиянина право есть, а вот выбора- нет.
Rambovski
Помните старую советскую поговорку: "Голосуй, не голосуй- всё равно получишь х.."?
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