«Путинские» выплаты на детей в последний день конституционного голосования объяснили «техническим алгоритмом электронного обмена данными»
Министерство труда утверждает, что названная главой Пенсионного фонда Максимом Топилиным на закрытом совещании дата, в которую на всех детей в возрасте до 16 лет должна прийти дополнительная выплата, обусловлена техническим алгоритмом.
Комментарий Минтруда вечером 28 июня приводит РБК. В нем сказано, что дата 1 июля привязана к техническому алгоритму электронного обмена данными, «который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат», то есть 1 июня. Новая порция этих денег, по логике и исходя из заявления министерства, придет 1 июля.
Глава ПФР на совещании про алгоритмы не упоминал, но отметил, что все знают, «какое событие в стране происходит первого числа». «Никто не акцентирует нигде, ни в СМИ, тему первого числа! Коллеги, всем понятно в регионах? Это не должно в прессе звучать в связке с первым числом. Это просто наша текущая работа, мы должны ее сделать, но это вот как бы такая история», - добавил Топилин. Видеозапись совещания 28 июня оказалась в распоряжении издания Znak.com.
1 июля россиянам придут не только выплаты на детей, но и расскажут про предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию. В этот день ожидается основной поток голосующих, он объявлен выходным. На 28 июня, по данным Центральной избирательной комиссии, проголосовали почти 30% имеющих на это право россиян. Голосование началось 25 числа.