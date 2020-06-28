«Путинские» выплаты на детей в последний день конституционного голосования объяснили «техническим алгоритмом электронного обмена данными»

Министерство труда утверждает, что названная главой Пенсионного фонда Максимом Топилиным на закрытом совещании дата, в которую на всех детей в возрасте до 16 лет должна прийти дополнительная выплата, обусловлена техническим алгоритмом.



Комментарий Минтруда вечером 28 июня приводит РБК. В нем сказано, что дата 1 июля привязана к техническому алгоритму электронного обмена данными, «который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат», то есть 1 июня. Новая порция этих денег, по логике и исходя из заявления министерства, придет 1 июля.

