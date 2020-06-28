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28.06.2020 22:07
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В центре Петербурга тополь рухнул на тротуар и дорогу

На Социалистической улице в Петербурге вечером 28 июня упало дерево. Отсутствие жертв можно считать счастьем, а случай спишут на вековую ветхость.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района, рухнул стоявший у 24-го дома по Социалистической улице тополь.

«Никакие работы не проводились. Упал сам по себе. Перегорожены тротуар и проезжая часть. Пострадавших нет. Повреждены провода уличного освещения и капот автомобиля», - уточнил собеседник.

Фотографию упавшего дерева опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

Собственник тополя еще не определен. В комитете по благоустройству «Фонтанке» сообщили, что дерево уберут в ближайшее время с проезжей части и тротуара.

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