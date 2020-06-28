В центре Петербурга тополь рухнул на тротуар и дорогу
На Социалистической улице в Петербурге вечером 28 июня упало дерево. Отсутствие жертв можно считать счастьем, а случай спишут на вековую ветхость.
Как сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района, рухнул стоявший у 24-го дома по Социалистической улице тополь.
«Никакие работы не проводились. Упал сам по себе. Перегорожены тротуар и проезжая часть. Пострадавших нет. Повреждены провода уличного освещения и капот автомобиля», - уточнил собеседник.
Фотографию упавшего дерева опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».
Собственник тополя еще не определен. В комитете по благоустройству «Фонтанке» сообщили, что дерево уберут в ближайшее время с проезжей части и тротуара.