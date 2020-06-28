Лето продолжается, но зонт стоит держать поближе. Рабочая неделя в Петербурге может начаться с дождей

По прогнозу синоптиков, безоблачное небо над Петербургом вечером 28 июня ближе к ночи немного затянет, а к середине недели оно наполнится грозовыми тучами. Дождь обещают уже послезавтра.



По данным регионального управления Гидрометцентра, 29 июня в городе слабый ветер, легкая облачность и до +24. Ко вторнику облака заполонят небо, а солнце будет проглядывать эпизодически, возможны дожди и даже ливни, а ветер местами станет сильным. Будет и чуть прохладней, до 22 градусов выше ноля.



Первый день июля и последний — голосования по изменениям в Конституции (или в КонституциЮ, как написано в бюллетенях) — также будет дождливым, возможна гроза с сильным ветром. В городе до +21.

