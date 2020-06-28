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28.06.2020 19:19
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Владелец Facebook потерял 7,2 млрд долларов на бойкоте рекламодателей. Соцсеть обвиняют в пособничестве мизантропам

Лояльное отношение к ненавистническому и расистскому контенту бьет по состоянию Марка Цукерберга. Он теряет миллиарды долларов из-за бойкота рекламодателей.

О похудевшем кошельке владельца Facebook пишет 28 июня The Bell. Падение акций компании превысило 8 процентов после отказа одного из крупнейших рекламодателей в мире Unilever Plc от сотрудничества. Цукерберг потерял на этом десятую часть своего состояния — 7,2 миллиарда долларов.

Рекламодатели бойкотируют Facebook с 17 июня после призыва некоммерческих организаций. От сотрудничества отказались Coca-Cola, PepsiCo, Honda, The North Face и другие.

Соцсеть обвиняют в сверхлояльной информполитике. Площадку Facebook активно и без последствий используют подстрекатели к насилию, расисты, дезинформаторы. Основным выгодоприобретателем такого либерализма считают Дональда Трампа перед выборами президента США в ноябре 2020 года.

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Комментарии (3)

260965961
Я считаю, то никто не обладает истиной в последней инстанции.
teresha
Не знаю, где видна сверхлояльность фб. Туда невозможно перепостить материалы о ковиде и множество еще всякого.
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