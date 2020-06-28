Владелец Facebook потерял 7,2 млрд долларов на бойкоте рекламодателей. Соцсеть обвиняют в пособничестве мизантропам

Лояльное отношение к ненавистническому и расистскому контенту бьет по состоянию Марка Цукерберга. Он теряет миллиарды долларов из-за бойкота рекламодателей.



О похудевшем кошельке владельца Facebook пишет 28 июня The Bell. Падение акций компании превысило 8 процентов после отказа одного из крупнейших рекламодателей в мире Unilever Plc от сотрудничества. Цукерберг потерял на этом десятую часть своего состояния — 7,2 миллиарда долларов.



Рекламодатели бойкотируют Facebook с 17 июня после призыва некоммерческих организаций. От сотрудничества отказались Coca-Cola, PepsiCo, Honda, The North Face и другие.

