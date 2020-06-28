После долгожданного выходного в Ленобласти друзья не смогли откачать мигранта
Молодой человек после спиртного и активных игр не смог выплыть из Коркинского озера под Петербургом. Его быстро достали на берег, но усилия медиков и спасателей оказались тщетны.
Об очередном утонувшем в этом сезоне купальщике 28 июня пишет 47News. Молодой человек приехал на Коркинские озера ранним утром, вместе с компанией из примерно 10 человек они проводили время на пляже, немного выпили, поиграли в футбол и отправились купаться. Одному из них стало плохо, на берег его вытащили уже без сознания, откачать не смогли. Друзья погибшего сообщили, что в этот день они получили зарплату и долгожданный выходной.
Как ранее писала «Фонтанка», только за двое последних суток https://www.fontanka.ru/2020/06/28/69338788/ из водоемов Петербурга и области достали 8 утонувших человек. Количество жертв за первый месяц лета приблизилось к 30.