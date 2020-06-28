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28.06.2020 18:57
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Эксперимент c цензурой в соцсетях начала Япония. Пользователям предлагают «атмосферу нежного мира»

В Японии разработали социальную сеть, в которой собеседником пользователей станет искусственный интеллект. Он осыпет комплиментами и поддержкой и полностью оградит от здоровой и не очень критики.

На новую социальную сеть Underworld обратил внимание 28 июня ресурс «Код Дурова». Чем бы ни поделился пользователь, он получит исключительно положительный feedback.

В описании продукта создатели указывают, что население современности устало от социальных сетей, и объясняют свою цель: «Это время, когда грубые комментарии, заставляющие людей чувствовать себя неловко, преобладают в реальном мире и виртуальном. Здесь все комментарии позитивные! Вы можете наслаждаться атмосферой нежного мира».

Создатели подчеркивают, что пользователи не будут встречаться друг с другом. Искусственный интеллект станет единственным собеседником.

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Комментарии (6)

Jot
Не заходя в Код Дурова понятно, что японцы как никто нуждаются в сохранении и поддержке человечности в себе. Скорость бизнеса, скорость выполнения. А когда появилось время на себя - в общении в социальных сетях нет времени "разгадывать", хочется человеческого общения, а они тут как тут: обманщики или еще кто-нибудь.
И тут тебе выдают следующее: "Основываясь на собранных данных, вы замечательны и неповторимы! Давайте дружить? Я помогу Вам всем, чем смогу! Расскажите еще о себе!"
hal9000
Ну здесь нужны условия чтобы человек или тупой был как сибирский валенок..либо искусно его обманывать чтоб он даже и не подумал что его обманывают..если он поймет что с ним разговаривает робот он уйдет..разговаривать с роботом это практически тоже самое что разговаривать с телевизором..еще чуть чуть и в Кащенко..
NasushnyBread
Поскольку с развитием технологий большинство людей Земли станут не нужны им вероятно будет отведено место в виртуальном пространстве, где "искусственный интеллект станет единственным собеседником" 👁‍🗨
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