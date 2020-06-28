В Японии разработали социальную сеть, в которой собеседником пользователей станет искусственный интеллект. Он осыпет комплиментами и поддержкой и полностью оградит от здоровой и не очень критики.



На новую социальную сеть Underworld обратил внимание 28 июня ресурс «Код Дурова». Чем бы ни поделился пользователь, он получит исключительно положительный feedback.

