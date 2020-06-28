Эксперимент c цензурой в соцсетях начала Япония. Пользователям предлагают «атмосферу нежного мира»
В Японии разработали социальную сеть, в которой собеседником пользователей станет искусственный интеллект. Он осыпет комплиментами и поддержкой и полностью оградит от здоровой и не очень критики.
На новую социальную сеть Underworld обратил внимание 28 июня ресурс «Код Дурова». Чем бы ни поделился пользователь, он получит исключительно положительный feedback.
В описании продукта создатели указывают, что население современности устало от социальных сетей, и объясняют свою цель: «Это время, когда грубые комментарии, заставляющие людей чувствовать себя неловко, преобладают в реальном мире и виртуальном. Здесь все комментарии позитивные! Вы можете наслаждаться атмосферой нежного мира».
Создатели подчеркивают, что пользователи не будут встречаться друг с другом. Искусственный интеллект станет единственным собеседником.