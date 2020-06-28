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28.06.2020 16:58
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Мурашко на саммите Еврокомиссии рассказал, что Россия готова делиться вакциной от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил с минутной речью на двухчасовом саммите, организованном международной правозащитной организацией «Гражданин мира» и Еврокомиссией.

Видеозапись выступления опубликована в соцсетях министерства 28 июня. Инициированный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен саммит прошел в онлайн-режиме, показали и видеообращение Мурашко. По его словам, тот факт, что Россия производит лекарства от коронавируса и тест-системы, помог избежать «дефицитов и драматического сценария пандемии». Министр отметил, что, учитывая высокую вероятность второй волны эпидемии, Россия готова отправлять за рубеж «средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма (когда воспалительная реакция усиливается из-за чрезмерной реакции иммунной системы — прим.ред.), тест-системы и вакцины».

Помимо Мурашко, в саммите участвовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава итальянского правительства Джузеппе Конте.

Суть саммита под лозунгом «Глобальная цель — объединимся ради будущего» — собрать деньги и распределить их между транснациональными фармацевтическими компаниями, которые разрабатывают вакцины.

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
Разве формулой физраствора "наши европейские коллеги" не обладают?
Урус-Баши
Поделиться "дыркой нашего нуля" не жалко. Тем более за деньги. Не понял только кто кому заплатит. Или никто никому, так сказать без-воз-мез-дно.
MissMarta
Видимо самое главное во всей этой короновирсуной истории - "собрать денег и дать транснациональным корпорациям".
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