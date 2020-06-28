Мурашко на саммите Еврокомиссии рассказал, что Россия готова делиться вакциной от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил с минутной речью на двухчасовом саммите, организованном международной правозащитной организацией «Гражданин мира» и Еврокомиссией.
Видеозапись выступления опубликована в соцсетях министерства 28 июня. Инициированный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен саммит прошел в онлайн-режиме, показали и видеообращение Мурашко. По его словам, тот факт, что Россия производит лекарства от коронавируса и тест-системы, помог избежать «дефицитов и драматического сценария пандемии». Министр отметил, что, учитывая высокую вероятность второй волны эпидемии, Россия готова отправлять за рубеж «средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма (когда воспалительная реакция усиливается из-за чрезмерной реакции иммунной системы — прим.ред.), тест-системы и вакцины».
Помимо Мурашко, в саммите участвовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава итальянского правительства Джузеппе Конте.
Суть саммита под лозунгом «Глобальная цель — объединимся ради будущего» — собрать деньги и распределить их между транснациональными фармацевтическими компаниями, которые разрабатывают вакцины.