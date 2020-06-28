Потушить пожар на территории военной части в Каменке рассчитывают к вечеру. Осталось закончить проливку

В Западном военном округе готовятся закончить работы по тушению лесного пожара в Выборгском районе Ленинградской области. Наготове два вертолета.



Об этом 28 июня пишет 47News. Из сотни служащих на месте продолжают тушить пожар около 50, вертолет сегодня не используют, но он наготове. Открытого огня, утверждают в ЗВО, уже нет, идет проливка «очагов задымления».



Закончить с пожаром рассчитывают к пяти часам вечера 28 июня.



Как сообщалось накануне, лесной пожар в районе Каменки и Кирилловского достиг площади около 30 гектаров, к вечеру его локализовали на 20-ти, активно горело только на двух.

