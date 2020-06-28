На Солидарности «Туарег» сбил ребенка на самокате. Мальчик ехал на красный

Десятилетний ребенок попал в больницу с тяжелыми травмами после столкновения с автомобилем на пешеходном переходе. Мальчик ехал на самокате и не остановился на запрещающий сигнал светофора.



Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, ребенок пострадал около двух часов дня 28 июня возле дома 9 по проспекту Солидарности. Затормозить перед ним не успел 45-летний водитель за рулем «Фольксваген Туарег», мужчина ехал на «зеленый». Мальчик в больнице в тяжелом состоянии.



Накануне 11-летний ребенок погиб под колесами «Хёнде» на территории садоводства во Всеволожском районе. Водитель был сильно пьян.

