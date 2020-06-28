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28.06.2020 15:32
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На Солидарности «Туарег» сбил ребенка на самокате. Мальчик ехал на красный

Десятилетний ребенок попал в больницу с тяжелыми травмами после столкновения с автомобилем на пешеходном переходе. Мальчик ехал на самокате и не остановился на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, ребенок пострадал около двух часов дня 28 июня возле дома 9 по проспекту Солидарности. Затормозить перед ним не успел 45-летний водитель за рулем «Фольксваген Туарег», мужчина ехал на «зеленый». Мальчик в больнице в тяжелом состоянии.

Накануне 11-летний ребенок погиб под колесами «Хёнде» на территории садоводства во Всеволожском районе. Водитель был сильно пьян.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

ConnectingPpl
Автомобилисты тоже не святые. Автомобиль - источник повышенной опасности и, передвигаясь по городу, нужно быть всегда начеку - зеленый сигнал светофора не дает право водятлу гнать сломя голову, что постоянно и наблюдается. Пора уже начать повсеместно фиксировать нарушения и серьезно повышать штрафы за превышение разрешенные 60 км/ч даже на 5 км/ч в черте города.
Olen
Однозначно!
Они еще такие фокусы вытворяют, как едет на своем самокате по проезжей части с потоком и когда все тормозят на красный резко выруливает налево или направо на ПП и едет по нему с пешеходами. Типа самый умный. Только не всегда водитель при повороте направо ожидает что ТС поедет поперёк и резко станет как бы пешеходом.
Неплохо бы чтобы в ПДД четко определили, хочешь кататься по проезжей части получай какие-нибудь права, чтобы человек гарантированно знал ПДД. Не хочешь ничего получать катайся по тротуарам и на ПП веди свое ТС пешком.
Alex000
В последнее время жутко стремаюсь двухколёсных на каждом повороте. Даже если визуально ничего не предвещает, ибо они могут "внезапно" (быстрее порога реакции) выехать, у них скорость достаточно большая. Водители сзади сильно удивляются, но, мать-мать, лучше два раза притормозить, чем один раз переехать.

А вообще весь этот двухколёсный транспорт пора запрещать на дорогах общего пользования. Полностью. Драконовскими мерами - евро по 100 за выезд.
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