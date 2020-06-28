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28.06.2020 15:24
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Трамп назвал фейком информацию о том, что Россия якобы платила талибам за убийство американских военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об атаках на американских военных в Афганистане, которые могли быть вызваны действиями России. Об этом Трамп написал 28 июня в своем Twitter.

Он уточнил, что не получал докладов о подобных действиях России, также об этом не докладывали его подчиненным — вице-президенту Майклу Пенсу или главе аппарата Белого дома Марку Медоузу. «Это очередная фальшивая заказуха от Times», - написал Трамп.

Напомним, ранее New York Times сообщила, что Россия якобы объявляла награду для талибов (движение Талибан запрещено и признано террористическим в РФ) за убийство военных США и НАТО в Афганистане. Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне после этого сообщили, что начали получать угрозы. В Кремле заявили, что не в курсе таких обвинений и ответят на них, если они будут предъявлены официально.

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Комментарии (4)

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AGP
Хватит CNN быть в одиночестве фейк-ньюс, пора и NYT к ним присоединиться.
Печенеги и половцы
С американцами мы очень похожи, буквально во всем и двигаться по тернистому пути цивилизации нам надо вместе, не взирая на национальные и религиозные предрассудки
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