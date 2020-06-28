Трамп назвал фейком информацию о том, что Россия якобы платила талибам за убийство американских военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об атаках на американских военных в Афганистане, которые могли быть вызваны действиями России. Об этом Трамп написал 28 июня в своем Twitter.



Он уточнил, что не получал докладов о подобных действиях России, также об этом не докладывали его подчиненным — вице-президенту Майклу Пенсу или главе аппарата Белого дома Марку Медоузу. «Это очередная фальшивая заказуха от Times», - написал Трамп.



Напомним, ранее New York Times сообщила, что Россия якобы объявляла награду для талибов (движение Талибан запрещено и признано террористическим в РФ) за убийство военных США и НАТО в Афганистане. Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне после этого сообщили, что начали получать угрозы. В Кремле заявили, что не в курсе таких обвинений и ответят на них, если они будут предъявлены официально.

