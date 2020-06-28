Ночью 28 июня, как сообщают в соцсетях очевидцы, 24-летний петербуржец утонул на Верхнем Суздальском озере в черте города. Его тело достали водолазы.

Количество утонувших жителей Петербурга и Ленинградской области за летний сезон 2020 года стремительно увеличивается. Тонут взрослые и дети, даже в пожарных водоемах.

В субботу мужчину без признаков жизни увидели отдыхающие на поверхности воды в садоводстве «Экология». Человека достали из карьера, но он был уже мертв. Выяснилось, что это 55-летний житель Петербурга, среди его вещей нашли удостоверение пенсионера службы исполнения наказаний.

Накануне вечером утопленника достали из реки Тосна. Его личность предварительно установлена как 32-летнего жителя города Никольское Тосненского района.



В Ладожском озере неподалеку от станции «Петрокрепость» мужчина утонул вечером 26 июня. 23-летний петербуржец рассказал, что проводил время на берегу со своим приятелем на год старше. Они выпивали, после чего пошли купаться, уплыли примерно на 50 метров. В этот момент погибшего начало уносить течением, он не выплыл. Когда тело доставали из воды, голова утонувшего ударилась о лодку спасателей.



В садоводстве «Ритм» в Кировском районе Ленобласти утонула 47-летняя жительница Петербурга. Тело нашли около пяти часов вечера 27 числа в пожарном водоеме.



Также стали известны обстоятельства, при которых утонул ребенок на карьере в поселке Плоское. Его тело нашли спустя более чем 12 часов, к полудню 27 июня. Местный житель пошел купаться вместе с другом из Петербурга, приезжий семиклассник отправился в воду первым, а, когда обернулся, увидел уже тонущего товарища. Он пытался доплыть на помощь другу, но не успел. Местные жители и отдыхающие также бросились в воду, пытались найти и достать ребенка, но глубина и мутная вода не дали мальчику шанса.

