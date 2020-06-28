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28.06.2020 15:10
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Из рек, озер, пожарных водоемов и залива в Петербурге и области за последние два дня достали 8 утонувших. Среди них дети и пенсионер ФСИН

Количество утонувших жителей Петербурга и Ленинградской области за летний сезон 2020 года стремительно увеличивается. Тонут взрослые и дети, даже в пожарных водоемах.

Ночью 28 июня, как сообщают в соцсетях очевидцы, 24-летний петербуржец утонул на Верхнем Суздальском озере в черте города. Его тело достали водолазы.

В субботу мужчину без признаков жизни увидели отдыхающие на поверхности воды в садоводстве «Экология». Человека достали из карьера, но он был уже мертв. Выяснилось, что это 55-летний житель Петербурга, среди его вещей нашли удостоверение пенсионера службы исполнения наказаний.

Накануне вечером утопленника достали из реки Тосна. Его личность предварительно установлена как 32-летнего жителя города Никольское Тосненского района.

В Ладожском озере неподалеку от станции «Петрокрепость» мужчина утонул вечером 26 июня. 23-летний петербуржец рассказал, что проводил время на берегу со своим приятелем на год старше. Они выпивали, после чего пошли купаться, уплыли примерно на 50 метров. В этот момент погибшего начало уносить течением, он не выплыл. Когда тело доставали из воды, голова утонувшего ударилась о лодку спасателей.

В садоводстве «Ритм» в Кировском районе Ленобласти утонула 47-летняя жительница Петербурга. Тело нашли около пяти часов вечера 27 числа в пожарном водоеме.

Также стали известны обстоятельства, при которых утонул ребенок на карьере в поселке Плоское. Его тело нашли спустя более чем 12 часов, к полудню 27 июня. Местный житель пошел купаться вместе с другом из Петербурга, приезжий семиклассник отправился в воду первым, а, когда обернулся, увидел уже тонущего товарища. Он пытался доплыть на помощь другу, но не успел. Местные жители и отдыхающие также бросились в воду, пытались найти и достать ребенка, но глубина и мутная вода не дали мальчику шанса.

Тело в заливе нашли отдыхающие на мысу Початный вблизи Приморска вечером 26 июня. Предположительно, это без вести пропавший в Ермилово 13 июня 27-летний петербуржец.

Также 27 июня нашли тело 38-летнего жителя Кингисеппского района, который пьяным купался в реке Луга и утонул 24-го числа.

Как сообщалось ранее, количество жертв на водоемах двух регионов приблизилось к 30 за первый летний месяц. Сотрудники МЧС, отмечается на сайте ведомства, проводят регулярные рейды, раздавая листовки с правилами безопасности на воде.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Helgad
Тонут в основном, мужчины, т.к. слишком самоуверенные.
Считают, что они-то точно выплывут! Что сильные и справятся.
Но нет, чересчур себя переоценивают. Стихия сильнее
Nafanka
Ээээхххх, не берегут себя мужики! Практически, все погибшие - мужики - вот зачем этот непонятный риск после пьянки?! Ермилово... Ермилово... Это не там, где люди протестуют ПРОТИВ строительства ОЧЕРЕДНОГО варварского порта? А "утонувший" не Активист часом?
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