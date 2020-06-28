Путин: Нет оснований говорить, что коронавирус кто-то специально вбросил
Владимир Путин считает, что нет никаких оснований говорить об искусственном происхождении COVID-19. Об этом президент России заявил 28 июня в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований. Я думаю, что, если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится», — подчеркнул Путин (цитата по «Интерфаксу»).
По словам президента, сейчас надо бороться с вирусом, «а не рассусоливать, откуда это взялось».
«Конечно, специалисты думают. Пускай они анализируют, прикидывают. Нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты. Откуда это взялось — уже другой вопрос», — пояснил президент.
Напомним, по данным на утро 28 июня, всего в России заболели коронавирусом 634 437 человек, умерли 9073 пациента.