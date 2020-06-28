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28.06.2020 14:31
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Путин: Нет оснований говорить, что коронавирус кто-то специально вбросил

Владимир Путин считает, что нет никаких оснований говорить об искусственном происхождении COVID-19. Об этом президент России заявил 28 июня в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований. Я думаю, что, если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится», — подчеркнул Путин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам президента, сейчас надо бороться с вирусом, «а не рассусоливать, откуда это взялось».

«Конечно, специалисты думают. Пускай они анализируют, прикидывают. Нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты. Откуда это взялось — уже другой вопрос», — пояснил президент.

Напомним, по данным на утро 28 июня, всего в России заболели коронавирусом 634 437 человек, умерли 9073 пациента.

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Комментарии (8)

Алекс99
Знаете, а я сейчас почитал комментарии к этой новости на сайте яндекс новостей (чего раньше никогда не делал), и, по грубым прикидкам, примерно процентов 90 комментирующих уверены, что коронавируса вообще не существует и что его придумала российская власть. Некоторые, правда, слово "население" пишут через "и", но это только укрепляет их уверенность в правильности своей позиции.

Понял, что...как бы потолерантнее выразиться...короче, всё-таки недооценивал я наше насИление.
agree1
Вирус тоже "вбрасывают"??? Я и не знал...
262063051
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