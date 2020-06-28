Путин рассказал, как часто он тестируется на коронавирус

Владимир Путин сообщил, что он сдает тест на коронавирус каждые три дня. Об этом президент России рассказал 28 июня в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».



Он уточнил, что пока все результаты были отрицательными. Напомним, ранее в том же интервью Путин заявил — он надеется, что Россия выйдет из эпидемии «с минимальными потерями».



По данным на утро 28 июня, всего в стране заболели COVID-19 634437 человек, из них 23735 в Петербурге. Умерли 9073 пациентов с коронавирусом, из них 1086 — в Северной столице.

