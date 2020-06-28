FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +22
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.06.2020 13:58
7
Печать

Путин рассказал, как часто он тестируется на коронавирус

Владимир Путин сообщил, что он сдает тест на коронавирус каждые три дня. Об этом президент России рассказал 28 июня в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что пока все результаты были отрицательными. Напомним, ранее в том же интервью Путин заявил — он надеется, что Россия выйдет из эпидемии «с минимальными потерями».

По данным на утро 28 июня, всего в стране заболели COVID-19 634437 человек, из них 23735 в Петербурге. Умерли 9073 пациентов с коронавирусом, из них 1086 — в Северной столице.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Diderot
Верим, надеемся, ждем...
262063051
🍔 Набрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/dietxx
Петр Петров
Хоть заболел бы чтоли, дал бы нам надежду!!! на прекрасную Россию Будущего
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний