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28.06.2020 13:51
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Трактор «Норникеля» раздавил машину полицейских, приехавших остановить новый сброс отходов

Обогатительная фабрика «Норникеля» оккупирована силовиками из-за подозрений в сбросе опасной воды из хвостохранилища. Меньше всего повезло полицейским. Их машина попала под спешно заметающий улики трактор.

Автомобиля сотрудники ГУ МВД Красноярского края лишились днем 28 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводится проверка по факту ДТП с повреждением служебного автомобиля. По предварительным данным, водитель трактора при движении задним ходом не убедился в наличии препятствия. Пострадавших нет», — цитирует пресс-службу МВД РИА «Новости».

Фотографию раздавленной машины опубликовала «Новая газета». Место действия — технологическая зона Талнахской обогатительной фабрики, сообщает Следственный комитет Красноярского края. Его сотрудники тоже отреагировали на информацию о несанкционированном сбросе жидких отходов в тундровую зону.

Краевое МЧС подтвердило утечку неустановленной жидкости из хвостохранилища — водоема, в котором отстаиваются отходы с тяжелыми металлами.

Утром 28 июня представители «Гринпис» зафиксировали перекачку воды из хвостохранилища в тундровую зону. Для этого использовались трубы и насосная станция. После приезда силовиков тракторы начали демонтаж труб.

В «Норникеле» перекачку подтвердили, но связали ее с необходимостью понизить уровень воды в хвостохранилище. Она безопасна, утверждают в компании.

Отчасти позицию «Норникеля» поддерживает краевой Росприроднадзор. По его информации, к повышению уровня оборотной воды привел ливень, и откачка нужна была для предотвращения возможных нештатных ситуаций.

Месяц назад на предприятии «Норникеля» произошла экологическая катастрофа. Просевший фундамент разгерметизировал резервуар ТЭЦ-3 рядом с Норильском. В реки, впадающие в озеро Пясино, попали около 20 тысяч тонн дизтоплива. СК возбудил четыре уголовных дела.

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Комментарии (6)

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Если,как они утверждают,вода безопасна,надо розливать её в бутылки и заряжать в офисные кулеры этой компании.Можно и в Кремль поставки наладить и в Думу.
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