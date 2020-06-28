Трактор «Норникеля» раздавил машину полицейских, приехавших остановить новый сброс отходов

«Проводится проверка по факту ДТП с повреждением служебного автомобиля. По предварительным данным, водитель трактора при движении задним ходом не убедился в наличии препятствия. Пострадавших нет», — цитирует пресс-службу МВД РИА «Новости».

Обогатительная фабрика «Норникеля» оккупирована силовиками из-за подозрений в сбросе опасной воды из хвостохранилища. Меньше всего повезло полицейским. Их машина попала под спешно заметающий улики трактор.

Фотографию раздавленной машины опубликовала «Новая газета». Место действия — технологическая зона Талнахской обогатительной фабрики, сообщает Следственный комитет Красноярского края. Его сотрудники тоже отреагировали на информацию о несанкционированном сбросе жидких отходов в тундровую зону.



Краевое МЧС подтвердило утечку неустановленной жидкости из хвостохранилища — водоема, в котором отстаиваются отходы с тяжелыми металлами.



Утром 28 июня представители «Гринпис» зафиксировали перекачку воды из хвостохранилища в тундровую зону. Для этого использовались трубы и насосная станция. После приезда силовиков тракторы начали демонтаж труб.



В «Норникеле» перекачку подтвердили, но связали ее с необходимостью понизить уровень воды в хвостохранилище. Она безопасна, утверждают в компании.



Отчасти позицию «Норникеля» поддерживает краевой Росприроднадзор. По его информации, к повышению уровня оборотной воды привел ливень, и откачка нужна была для предотвращения возможных нештатных ситуаций.



Месяц назад на предприятии «Норникеля» произошла экологическая катастрофа. Просевший фундамент разгерметизировал резервуар ТЭЦ-3 рядом с Норильском. В реки, впадающие в озеро Пясино, попали около 20 тысяч тонн дизтоплива. СК возбудил четыре уголовных дела.

