Насмерть сбивший под Петербургом ребенка водитель был абсолютно пьян. Он отсыпается в изоляторе

Отдыхавший в садоводстве во Всеволожском районе житель Петербурга провел ночь в изоляторе временного содержания и за это время стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения. Он был сильно пьян.



О возбуждении уголовного дела и задержании 28-летнего водителя 28 июня сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Молодой человек на «Хёнде», принадлежащей его родственнице, катался по садоводству «Монтажник» накануне около семи часов вечера. Двигаясь по одной из линий, он не заметил идущих в одном направлении с ним бабушку и ребенка, сбил школьника и сам съехал в кювет. Как сообщалось накануне, 11-летний ученик одной из школ в Красногвардейском районе Петербурга скончался на месте.