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28.06.2020 12:45
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Насмерть сбивший под Петербургом ребенка водитель был абсолютно пьян. Он отсыпается в изоляторе

Отдыхавший в садоводстве во Всеволожском районе житель Петербурга провел ночь в изоляторе временного содержания и за это время стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения. Он был сильно пьян.

О возбуждении уголовного дела и задержании 28-летнего водителя 28 июня сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Молодой человек на «Хёнде», принадлежащей его родственнице, катался по садоводству «Монтажник» накануне около семи часов вечера. Двигаясь по одной из линий, он не заметил идущих в одном направлении с ним бабушку и ребенка, сбил школьника и сам съехал в кювет. Как сообщалось накануне, 11-летний ученик одной из школ в Красногвардейском районе Петербурга скончался на месте.

Водитель получил повреждения, но сам, вероятно, этого и не понял. Тест на содержание в организме алкоголя показал результат в 2000 мг/л или 4 промилле. Обычно к такому результату приводит примерно литр водки. Состояние характеризуется как очень сильное опьянение.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (29)

firma
Вот и сравним с Ефремовым.
Youngmaster
Все просто, не ждать суда и прочей лабуды, а кастрировать ублюдка и выколоть глаза с ампутацией кистей рук. Любые нормальные родители должны поступить с убийцей именно так. Не дай Бог конечно никому оказаться на их месте, но справедливость превыше Всего.
Djnyana
Взрослые - худо-бедно, как-то.. - смогут оценивать ситуацию, вы, придурки, Детей своих гробите!
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