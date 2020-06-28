Путин: Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только — какой ценой
Россия сможет справиться с коронавирусом с минимальными потерями. Об этом 28 июня заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
«Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой... Абсолютно приоритетная вещь — сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим, все потом к этому приложится», — подчеркнул президент.
Путин: Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит. Вопрос только - какой ценой? Если вспомнить 90-е, конечно, было бы очень тяжело. Нам же гуманитарную помощь в 90-е присылали как беднейшей стране мира. Чтобы с голоду не помирали! Вот мы как жили! pic.twitter.com/VoXI4GSKNR— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 28, 2020
По мнению Путина, «то, что было сделано в экономике в последние годы» позволит России выйти из пандемии «с минимальными потерями». Инфляция, по словам президента, в ближайшем будущем составит около 4%.
«Сейчас у нас по году было 3 [процента]. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4 [процента], и, скорее всего, где-то около 4 [процентов] и будет», — уточнил Путин.