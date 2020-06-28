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28.06.2020 11:46
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Путин: Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только — какой ценой

Россия сможет справиться с коронавирусом с минимальными потерями. Об этом 28 июня заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой... Абсолютно приоритетная вещь — сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим, все потом к этому приложится», — подчеркнул президент.

По мнению Путина, «то, что было сделано в экономике в последние годы» позволит России выйти из пандемии «с минимальными потерями». Инфляция, по словам президента, в ближайшем будущем составит около 4%.

«Сейчас у нас по году было 3 [процента]. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4 [процента], и, скорее всего, где-то около 4 [процентов] и будет», — уточнил Путин.

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Комментарии (17)

***_555
Готовит к "Мы за ценой не постоим 2.0"?
Печенеги и половцы
Может парламентера, к нему на переговоры отправить?
_Ho_
Страна то останется, а вот население - не знаю, не знаю... в 90 гуманитарку присылали, а сейчас врядли кто захочет помогать
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