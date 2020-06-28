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28.06.2020 11:51
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Петербуржца жестоко ограбили на Мойке. Избиение ногами попало на видео

Полиция Адмиралтейского района ищет подозреваемого в ограблении петербуржца. Попавшая на видео драка начиналась как равная, а закончилась избиением.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, накануне 22-летний безработный попросил полицию найти его iPhone 8, утраченный в бою на набережной Мойки.

Двухминутную драку с последующим грабежом зафиксировала камера уличного наблюдения. Потерпевшему досталось крепче всех — незнакомец в белой рубашке с рюкзаком за спиной пинал его ногами и возил по асфальту лицом. В качестве трофея забрал смартфон.

«Фонтанка.ру»

Драка случилась в ночь на 27 июня. Следствие Адмиралтейского УМВД возбудило уголовное дело по статье 161 УК «Грабеж».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

Киркор_Филиппов
Жизнь насекомых....
Урус-Баши
Откуда у безработного ипхоне за 110 тыщ рублей? Дохленький такой, не похоже, что мог заработать. Мадмуазель оказалась смелее остальных дохляков. Не испугалась распылить газ, когда пострадавший уносил ноги. Молодец.
Михаил Петров-Водкин
Рыцарский поединок в присутствии прекрасной дамы.
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