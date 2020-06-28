Петербуржца жестоко ограбили на Мойке. Избиение ногами попало на видео
Полиция Адмиралтейского района ищет подозреваемого в ограблении петербуржца. Попавшая на видео драка начиналась как равная, а закончилась избиением.
Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, накануне 22-летний безработный попросил полицию найти его iPhone 8, утраченный в бою на набережной Мойки.
Двухминутную драку с последующим грабежом зафиксировала камера уличного наблюдения. Потерпевшему досталось крепче всех — незнакомец в белой рубашке с рюкзаком за спиной пинал его ногами и возил по асфальту лицом. В качестве трофея забрал смартфон.
«Фонтанка.ру»
Драка случилась в ночь на 27 июня. Следствие Адмиралтейского УМВД возбудило уголовное дело по статье 161 УК «Грабеж».