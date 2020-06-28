Мишустин решил помочь пассажирским перевозкам. Железнодорожный и водный транспорт добавили в список пострадавших от коронавируса

Пассажирские перевозки железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом теперь включены в список отраслей, которые пострадали от коронавируса. Как стало известно 28 июня, соответствующее постановление премьер-министр России Михаил Мишустин подписал еще два дня назад.



Напомним, попадание в «список пострадавших» предоставляет компаниям отрасли право на различные льготы и получение помощи из бюджета. Кроме того, бизнес из этой сферы деятельности сможет претендовать, например, на льготные кредиты. Правда, как писала ранее «Фонтанка», многие предприниматели даже из официально пострадавших отраслей такую помощь получить не могут — доходит до того, что некоторые даже жалуются федеральным властям на городские. В Смольном после этого прерывают диалог с бизнесменами.

