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27.06.2020 23:59
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Под Петербургом в лобовом столкновении пострадали четверо. Троих доставали с гидравлическим инструментом

Серьезная авария произошла субботним вечером в Тосненском районе Ленобласти. Столкновение было лобовым, третий автомобиль стал жертвой инерции.

О происшествии 27 июня сообщает 47news. По информации госавтоинспекции, три автомобиля сошлись на Южном полукольце у съезда к поселку Гладкое. Первые два - лоб в лоб, водитель третьей машины, по предварительным данным, не успел увернуться.

УГИБДД сообщает о четверых пострадавших. ГУ МЧС по Ленобласти уточняет, что троих пришлось извлекать из груды металла с помощью гидравлического инструмента. О состоянии раненых информации пока нет. Движение районе ДТП затрудненно.

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Комментарии (1)

dddmmm
Согласно п. 10.1 успевать уворачиваться не нужно. Нужно "принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства"
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