Под Петербургом в лобовом столкновении пострадали четверо. Троих доставали с гидравлическим инструментом

Серьезная авария произошла субботним вечером в Тосненском районе Ленобласти. Столкновение было лобовым, третий автомобиль стал жертвой инерции.

О происшествии 27 июня сообщает 47news. По информации госавтоинспекции, три автомобиля сошлись на Южном полукольце у съезда к поселку Гладкое. Первые два - лоб в лоб, водитель третьей машины, по предварительным данным, не успел увернуться.



УГИБДД сообщает о четверых пострадавших. ГУ МЧС по Ленобласти уточняет, что троих пришлось извлекать из груды металла с помощью гидравлического инструмента. О состоянии раненых информации пока нет. Движение районе ДТП затрудненно.