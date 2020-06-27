FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +23
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.06.2020 22:34
0
Печать

«Хёнде» в садоводстве во Всеволожском районе насмерть сбил ребенка, на Бутлерова под машину попал бегущий на красный пешеход

В садоводческом массиве неподалеку от поселка имени Морозова столкновения с автомобилем не пережил школьник, водитель оказался в больнице. В Калининском районе Петербурга пешехода сбили «на зебре».

Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. 28-летний водитель «Хенде» ехал по садоводству «Монтажник» во Всеволожском районе около половины восьмого вечера 27 июня и не успел остановиться перед ребенком, который шел по дороге с бабушкой. Машина съехала в кювет, молодой человек получил травмы средней степени тяжести. 11-летний мальчик умер на месте аварии.

Около половины десятого вечера под «Шевроле» на Бутлерова угодил 51-летний пешеход. По предварительной информации от ГИБДД, он переходил дорогу по «зебре» на красный сигнал светофора. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, 41-летний водитель не пострадал.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний