«Хёнде» в садоводстве во Всеволожском районе насмерть сбил ребенка, на Бутлерова под машину попал бегущий на красный пешеход

В садоводческом массиве неподалеку от поселка имени Морозова столкновения с автомобилем не пережил школьник, водитель оказался в больнице. В Калининском районе Петербурга пешехода сбили «на зебре».



Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. 28-летний водитель «Хенде» ехал по садоводству «Монтажник» во Всеволожском районе около половины восьмого вечера 27 июня и не успел остановиться перед ребенком, который шел по дороге с бабушкой. Машина съехала в кювет, молодой человек получил травмы средней степени тяжести. 11-летний мальчик умер на месте аварии.

