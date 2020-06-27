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27.06.2020 22:08
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Огонь рядом с военной частью в Ленобласти остановили. Активным он остался на двух гектарах из двадцати

К вечеру 27 июня военнослужащие с помощью вертолета и при поддержке сотрудников МЧС смогли остановить огонь на территории Морозовского лесничества в Выборгском районе Ленинградской области.

Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Горела сухая трава, со стороны военнослужащих работала сводная пожарная команда и расчеты Морозовского лесничества Минобороны. Привлекли около ста человек, 5 единиц техники и вертолет Ми-8.

По данным МЧС России, к десяти часам вечера площадь пожара составляет около 20 Га, из них активно горит на двух гектарах, а на остальной территории «наблюдается очаговое тление». От спасателей на месте 46 человек и 7 единиц техники.

Дым отдыхающие на дачах в поселках Каменка и Кирилловское заметили еще утром, к обеду он стал гуще.

Два дня назад полигон в Каменке загорелся после учений артиллеристов. Прервать тушение пришлось из-за ночных стрельб.

© Фонтанка.Ру

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