В районе «химической» свалки на Октябрьской набережной пожар. Дым видно из центра и Ленобласти
Столб черного дыма виден в воздухе над Петербургом вечером 27 июня. Эпицентр пожара в районе свалки, на которой нашли химические отходы.
Множество фото из разных районов города и Ленобласти, от Охты до Колтушей, прислали в редакцию читатели «Фонтанки» и опубликовали в соцсетях очевидцы. Ближе всех к огню оказались пользователи портала «Мегаполис», за остатком забора с надписью «Окт. наб 28/Б» виден огонь и густой черный дым.
Рядом с этой точкой, судя по открытым источникам, работают компании, которые занимаются переработкой вторсырья. Как ранее писала «Фонтанка», в этом же квадрате, между набережной и Дальневосточным проспектом, недавно бывали сотрудники Следственного комитета. Свалку с химическим мусором, по версии следствия, устроила компания «Нордэкохим», обвинения были предъявлены техническому директору Андрею Кузнецову, его ограничили подпиской о невыезде. На помойке нашли ртутные лампы, цистерны с химией и отработанными маслами, коробки со сливами отходов кислых растворов металлов и кислотами, гексаном (содержится в бензине) и реактивами.