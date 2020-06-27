FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +23
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.06.2020 21:11
7
Печать

В районе «химической» свалки на Октябрьской набережной пожар. Дым видно из центра и Ленобласти

Столб черного дыма виден в воздухе над Петербургом вечером 27 июня. Эпицентр пожара в районе свалки, на которой нашли химические отходы.

Фото: читатель "Фонтанки"
Фото: читатель "Фонтанки"
Фото: читатель "Фонтанки"

Множество фото из разных районов города и Ленобласти, от Охты до Колтушей, прислали в редакцию читатели «Фонтанки» и опубликовали в соцсетях очевидцы. Ближе всех к огню оказались пользователи портала «Мегаполис», за остатком забора с надписью «Окт. наб 28/Б» виден огонь и густой черный дым.

Рядом с этой точкой, судя по открытым источникам, работают компании, которые занимаются переработкой вторсырья. Как ранее писала «Фонтанка», в этом же квадрате, между набережной и Дальневосточным проспектом, недавно бывали сотрудники Следственного комитета. Свалку с химическим мусором, по версии следствия, устроила компания «Нордэкохим», обвинения были предъявлены техническому директору Андрею Кузнецову, его ограничили подпиской о невыезде. На помойке нашли ртутные лампы, цистерны с химией и отработанными маслами, коробки со сливами отходов кислых растворов металлов и кислотами, гексаном (содержится в бензине) и реактивами.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

krasnonosov
Скоро на этой свалке для вас понастроят очередные человейники.
Ref
Запалили свалочку и концы в воду...
🍔 🐷 Набрали лишний веc нa самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/xxdiet
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний