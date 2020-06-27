Тушить пожар в лесу рядом с военным полигоном в Каменке приходится с вертолета. Горит 30 гектаров
Рядом с военным полигоном в Выборгском районе Ленинградской области ветер разнес пожар на площадь в 30 гектаров. В дыму, кроме военных, сидят садоводы и дачники.
Как стало известно «Фонтанке», на месте работают пожарные, лесники и солдаты. По словам петербурженки Светланы Соловьевой, которая день 27 июня проводит в Кирилловском, дым было видно с утра субботы, к часу дня он стал плотным.
По данным «Фонтанки», в тушении пожара задействован вертолёт Западного военного округа. «Пока один, если не будет справляться, пошлём ещё», — сообщил источник в ЗВО.
Полигон в Каменке загорелся 25 июня после учений артиллеристов. Один из снарядов попал в так называемый котел — болотистую площадку, на которой отрабатывается стрельба. Горела трава-подстилка на площади в 200 квадратных метров, огонь локализовали и оставили тлеть под присмотром — ночью там начались стрельбы.