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27.06.2020 19:36
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Тушить пожар в лесу рядом с военным полигоном в Каменке приходится с вертолета. Горит 30 гектаров

Рядом с военным полигоном в Выборгском районе Ленинградской области ветер разнес пожар на площадь в 30 гектаров. В дыму, кроме военных, сидят садоводы и дачники.

Как стало известно «Фонтанке», на месте работают пожарные, лесники и солдаты. По словам петербурженки Светланы Соловьевой, которая день 27 июня проводит в Кирилловском, дым было видно с утра субботы, к часу дня он стал плотным.

По данным «Фонтанки», в тушении пожара задействован вертолёт Западного военного округа. «Пока один, если не будет справляться, пошлём ещё», — сообщил источник в ЗВО.

Фото: Светлана Соловьева
Фото: Светлана Соловьева
Фото: Светлана Соловьева
Фото: Светлана Соловьева

Полигон в Каменке загорелся 25 июня после учений артиллеристов. Один из снарядов попал в так называемый котел — болотистую площадку, на которой отрабатывается стрельба. Горела трава-подстилка на площади в 200 квадратных метров, огонь локализовали и оставили тлеть под присмотром — ночью там начались стрельбы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Иван Петров
Товарищ покловник с3.14л 30 гектаров леса.
Мои поздравления.
OldObyvatel
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови
— Господи благослови! ©
Nerevar
Ничего заурядного. Обычная ситуация для армейского полигона. Бог в помощь солдатам ЗВО, тушащим полигон.
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