Рядом с военным полигоном в Выборгском районе Ленинградской области ветер разнес пожар на площадь в 30 гектаров. В дыму, кроме военных, сидят садоводы и дачники.



Как стало известно «Фонтанке», на месте работают пожарные, лесники и солдаты. По словам петербурженки Светланы Соловьевой, которая день 27 июня проводит в Кирилловском, дым было видно с утра субботы, к часу дня он стал плотным.



По данным «Фонтанки», в тушении пожара задействован вертолёт Западного военного округа. «Пока один, если не будет справляться, пошлём ещё», — сообщил источник в ЗВО.