Французская полиция задержала шестерых подозреваемых в причастности к краже граффити Бэнкси, выполненного на двери парижского концертного зала «Батаклан» в память о жертвах произошедшего в нем теракта. Накануне задержанным предъявили обвинения, сообщает 27 июня France Bleu.



Непосредственно в краже картины обвиняются двое людей, остальные четверо — в укрывательстве. Их задержали во вторник в департаментах Изер, Верхняя Савойя, Вар, Рона и Пюи-де-Дом.