Полиция Франции задержала шестерых подозреваемых в краже картины Бэнкси, посвященной теракту в Париже
Французская полиция задержала шестерых подозреваемых в причастности к краже граффити Бэнкси, выполненного на двери парижского концертного зала «Батаклан» в память о жертвах произошедшего в нем теракта. Накануне задержанным предъявили обвинения, сообщает 27 июня France Bleu.
Непосредственно в краже картины обвиняются двое людей, остальные четверо — в укрывательстве. Их задержали во вторник в департаментах Изер, Верхняя Савойя, Вар, Рона и Пюи-де-Дом.
Banksy volé au Bataclan : six personnes placées en détention provisoire https://t.co/HRAKHjMnTk pic.twitter.com/yY8gGpbsUZ— France Bleu (@francebleu) June 27, 2020
Ранее сообщалось, что саму дверь обнаружили на ферме в районе города Аквила в Центральной Италии. Помощь в расследовании оказали правоохранительные и судебные органы обеих стран.
Работа Бэнкси была украдена в январе 2019 года. Похитители вырезали ее болгаркой с одного из пожарных выходов концертного зала.
Уличный художник изобразил скорбящую женщину. Произведение он посвятил памяти жертв теракта, совершенного в 2015 году. Тогда в результате захвата заложников во время концерта американской группы Eagles of Death Metal погибли 90 человек.