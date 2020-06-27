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27.06.2020 20:02
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Полиция Франции задержала шестерых подозреваемых в краже картины Бэнкси, посвященной теракту в Париже

Французская полиция задержала шестерых подозреваемых в причастности к краже граффити Бэнкси, выполненного на двери парижского концертного зала «Батаклан» в память о жертвах произошедшего в нем теракта. Накануне задержанным предъявили обвинения, сообщает 27 июня France Bleu.

Непосредственно в краже картины обвиняются двое людей, остальные четверо — в укрывательстве. Их задержали во вторник в департаментах Изер, Верхняя Савойя, Вар, Рона и Пюи-де-Дом.

Ранее сообщалось, что саму дверь обнаружили на ферме в районе города Аквила в Центральной Италии. Помощь в расследовании оказали правоохранительные и судебные органы обеих стран.

Работа Бэнкси была украдена в январе 2019 года. Похитители вырезали ее болгаркой с одного из пожарных выходов концертного зала.

Уличный художник изобразил скорбящую женщину. Произведение он посвятил памяти жертв теракта, совершенного в 2015 году. Тогда в результате захвата заложников во время концерта американской группы Eagles of Death Metal погибли 90 человек.

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Комментарии (2)

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zlopopik
А ведь буквально недавно казалось, что теракты заменили коронавирусом. Сейчас решили взять с полки старый проверенный инструмент и почистить от пыли? Посмотрим.
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