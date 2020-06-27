Областной Роспотребнадзор просит Дрозденко не открывать «Мегу» из-за коронавирусных петербуржцев
Роспотребнадзор Ленинградской области направил предписание губернатору региона Александру Дрозденко с просьбой не открывать ТЦ «Мега», потому что 90% его посетителей и персонала являются жителями Петербурга. Сообщение об этом 27 июня опубликовано на сайте областного Роспотребнадзора.
Свою рекомендацию в управлении мотивируют заботой о петербуржцах: открытие торговых центров окажет неблагоприятное влияние на эпидобстановку в городе, которая по сей день остается напряженной. Роспотребнадзор просит губернатора Александра Дрозденко не открывать «Мегу» до улучшения ситуации с заболеваемостью в Северной столице.
Напомним, обе «Меги», которые находятся на территории Ленинградской области, открылись 15 мая, получив от правительства разрешение снова торговать одеждой и обувью. Владельцы торговых комплексов потратили на подготовку к открытию 5 млн рублей, но «Меги» проработали всего полтора дня. Александр Дрозденко указал на несоблюдение социальной дистанции при эвакуации и велел снова закрыть все ТЦ в регионе площадью больше 25 тысяч квадратных метров.