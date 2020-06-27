Областной Роспотребнадзор просит Дрозденко не открывать «Мегу» из-за коронавирусных петербуржцев

Роспотребнадзор Ленинградской области направил предписание губернатору региона Александру Дрозденко с просьбой не открывать ТЦ «Мега», потому что 90% его посетителей и персонала являются жителями Петербурга. Сообщение об этом 27 июня опубликовано на сайте областного Роспотребнадзора.



Свою рекомендацию в управлении мотивируют заботой о петербуржцах: открытие торговых центров окажет неблагоприятное влияние на эпидобстановку в городе, которая по сей день остается напряженной. Роспотребнадзор просит губернатора Александра Дрозденко не открывать «Мегу» до улучшения ситуации с заболеваемостью в Северной столице.

