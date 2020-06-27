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27.06.2020 17:04
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Под Петербургом маршрутка и «Ситроен» не поделили полосу. Оба оказались в кювете вместе с пассажирами

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области днем 27 июня. В маршрутке было порядка 20 пассажиров.

По данным регионального управления ГИБДД, столкновение произошло около часа дня, когда «Ситроен» съезжал налево с трассы Ропша-Оржицы. Следующий за ним в одном ряду автобус затормозить не успел, врезался в машину, и в итоге оба они оказались в кювете. 37-летняя женщина за рулем автомобиля получила травмы средней степени тяжести и от госпитализации отказалась. Второй водитель не пострадал. По данным 47News, в маршрутке было порядка 20 пассажиров, в настоящее время никто из них за помощью врачей не обращался.

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Комментарии (1)

dozer_666
Дайте угадаю кто за рулём автобуса был?!
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