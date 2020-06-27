Граффити с изображением героя фильма «Брат» Данилы Багрова вновь навестили вандалы и росчерком рыжей краски заговорили о наболевшем в обществе. Для этого они процитировали картину Балабанова.



О том, что граффити оказалось испорченным и в этом месяце, сообщает корреспондент «Фонтанки» 27 июня. Украшенную портретом Сергея Бодрова в роли главного героя фильма «Брат» трансформаторную будку на площади Александра Невского поверх «освежили» надписью оранжевой краской. Вскоре часть рисунка замазали черным, и кусок фразы исчез.