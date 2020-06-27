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27.06.2020 17:57
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На портрете Бодрова у Лавры появилась цитата из «Брата». Какая — придется гадать, но это не сложно

Граффити с изображением героя фильма «Брат» Данилы Багрова вновь навестили вандалы и росчерком рыжей краски заговорили о наболевшем в обществе. Для этого они процитировали картину Балабанова.

О том, что граффити оказалось испорченным и в этом месяце, сообщает корреспондент «Фонтанки» 27 июня. Украшенную портретом Сергея Бодрова в роли главного героя фильма «Брат» трансформаторную будку на площади Александра Невского поверх «освежили» надписью оранжевой краской. Вскоре часть рисунка замазали черным, и кусок фразы исчез.

Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин

Цитировать это известное высказывание из фильма, в котором герой объясняет, кто ему не брат, «Фонтанка» не может, равно как и продемонстрировать фото без спецэффектов. Однако, чтобы читателям не приходилось гадать, упомянем, что если бы Ксения Собчак процитировала Балабанова, а не «Запрещенных барабанщиков», ее рекламный контракт с Audi также мог бы не продлиться.

Последний раз граффити пострадало в начале мая, тогда неизвестный оставил невнятную надпись, в которой угадывалась мысль про обнуление. Через несколько дней его привели в порядок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Mafioza
Ну не умеете вы так же красиво рисовать,но на кой млин,чужое-то портить?
Вот о чем написали,теми обезьянами вы и являетесь.
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SERGEY111
Да отстаньте наконец от Сереги - о всех его киношных деяниях сейчас можно просто мечтать .
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