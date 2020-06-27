На портрете Бодрова у Лавры появилась цитата из «Брата». Какая — придется гадать, но это не сложно
Граффити с изображением героя фильма «Брат» Данилы Багрова вновь навестили вандалы и росчерком рыжей краски заговорили о наболевшем в обществе. Для этого они процитировали картину Балабанова.
О том, что граффити оказалось испорченным и в этом месяце, сообщает корреспондент «Фонтанки» 27 июня. Украшенную портретом Сергея Бодрова в роли главного героя фильма «Брат» трансформаторную будку на площади Александра Невского поверх «освежили» надписью оранжевой краской. Вскоре часть рисунка замазали черным, и кусок фразы исчез.
Цитировать это известное высказывание из фильма, в котором герой объясняет, кто ему не брат, «Фонтанка» не может, равно как и продемонстрировать фото без спецэффектов. Однако, чтобы читателям не приходилось гадать, упомянем, что если бы Ксения Собчак процитировала Балабанова, а не «Запрещенных барабанщиков», ее рекламный контракт с Audi также мог бы не продлиться.
Последний раз граффити пострадало в начале мая, тогда неизвестный оставил невнятную надпись, в которой угадывалась мысль про обнуление. Через несколько дней его привели в порядок.