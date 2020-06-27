Фото необычного участка 27 июня публикует в соцсетях проект «Север.Реалии», внесенный Минюстом в перечень иноагентов. Как пояснила «Фонтанке» корреспондентка Елена Владыкина, МАЗ стоит около дома № 6 по Вилеровскому переулку. На лобовом стекле красуется номер УИК № 2022, а также название Центра физической культуры, спорта и здоровья «Царское село».

В Шушарах зафиксирован избирательный участок, размещенный прямо в автобусе. Не обошлось без физкультуры и спорта.

Голосование по поправкам в Петербурге проходит на самых разных участках. Вот, например, участок в автобусе, хотя недалеко от него работает обычный избирательный участок в школе Фото: Север.Реалии pic.twitter.com/aAdpdMWCDO

27 июня секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Майя Гришина заявила , что считает голосование в автобусах вполне допустимым при соблюдении правил и санитарных норм. «Такая ситуация исключает зависимость от погодных условий, — цитирует ее ТАСС. — Сейчас в Татарстане пока погода хорошая, весь Дальневосточный федеральный округ, Сибирь уже накрывает непогода».

Решение частично перенести голосование на придомовые территории уже подарило множество необычных форматов по всей стране. «Фонтанка» рассказывала, в каких разных обстоятельствах теперь можно отдать голос за поправки или против них. Параллельно глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что «никаких голосований на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет».



По итогам двух дней в Петербурге, по официальным данным, на участки пришли порядка 760 тысяч человек. При этом город продолжает удерживать первое место в стране по числу обращений из-за принуждения к голосованию.

