«В любое время человек хочет праздника». Для того, чтобы обеспечить бесперебойную доставку цветов, шариков и подарков, компании пришлось увеличить штат вдвое

К счастью одного из самых ранних участников проекта, когда ограничения стали постепенно отменяться, спрос на его продукцию взлетел в десятки раз. Руководитель компании, которая занимается организацией и украшением праздничных мероприятий, поделился с редакцией «Фонтанки» своей историей.

«Фонтанка» продолжает собирать истории предприятий малого бизнеса — участников проекта «Покупай у своих» . Ежедневно читатели узнают о том, как коронавирусный ветер перемен заставляет предпринимателей находить новые направления, принимать неожиданные решения или просто «ждать у моря погоды».

«На нашей компании ситуация с коронавирусом отразилась в значительной мере. И речь сейчас идет не о двухмесячном карантине, который начался в марте, а о самом начале этой «вирусоистории». Ведь отмена массовых и не только мероприятий началась ещё задолго до объявленной самоизоляции. Больше всего пострадало направление организации праздничных мероприятий. Наступило затишье, звонки прекратились. Даже маленькие праздники, численностью до 10 человек, стали отменять. Люди боятся заразиться и оставляют праздник до лучших времен, — делится генеральный директор фирмы Юлия Локтева. — А вот в направлении украшения праздников и доставки шаров, цветов и подарков, наоборот, спрос после самоизоляции вырос в 10–20 раз! Ранее было 15–20 заказов в день. В апреле и мае от 70 заказов в день. Связано это с тем, что в любое время человек хочет праздника. Пусть чуточку, пусть только с самыми близкими или вообще в одиночестве, но праздник нужен. А подарить праздничное настроение можно с помощью главной атрибутики — шаров, цветов и подарков».

Повышение спроса на продукцию своей фирмы предприниматель объясняет и тем, что во время карантина многие компании-конкуренты ушли с рынка, не выдержав такого долгого простоя.



Также Локтева отметила и пользу от участия в проекте «Покупай у своих» https://usvoih.fontanka.ru: «Благодаря «Фонтанка.ру» увеличилось число заказов от наших соседей, которые с Вашей помощью узнали о нас!»



Компании не только удалось сохранить штат, но и создать новые рабочие места.



«Сотрудники направления организации праздников в полном составе вернулись в офис после самоизоляции. Все это время они работали из дома, повышали свой профессионализм, работали с сайтом. Повысилась лояльность руководства к сотрудникам. За этот период в организации праздников мы не потеряли ни одного сотрудника, мы смогли сохранить штат в прежнем виде, чему очень рады, ведь наши сотрудники — лучшие. В направлении украшения праздников и доставки шаров, цветов и подарков мы также не потеряли сотрудников, к тому же, мы увеличили штат вдвое, ведь объем заказов вырос в 20 раз! — рассказывает Юлия Локтева. — Сейчас, после отмены самоизоляции мы постепенно начинаем возвращаться к привычному режиму работы. Больше всего это касается работы организации праздников. До сегодняшнего дня массовые праздники не разрешены, но начинают поступать звонки от частных клиентов. Периодически поступают звонки на организацию новогодних праздников и праздников на 2021 год. Мы с нетерпением ждём отмены всех ограничений, чтобы заработать в полную силу. После коронавирусной жизни мы можем с уверенностью сказать, что стали значительно сильнее, сплочённее и профессиональней!»

