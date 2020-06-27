Прибывших вывозными рейсами петербуржцев снова отправили в спа-обсерватор в Мытищи. Смольный предлагает винить столичный Роспотребнадзор

Прибывшим в Москву после многомесячного заточения на территории Европы жителям Петербурга снова показали избирательность. По домам отправили туристов из Тулы, Волгограда, Курска и даже Ханты-Мансийска, а жителей Северной столицы увезли в спа-отель в Мытищах.

Об этом «Фонтанке» рассказала 27 июня ждущая после возвращения из Европы дочь жительница Петербурга. По ее словам, в Артурс Village&Spa отель неподалеку от Мытищ поселили около 20 жителей Северной столицы, все они вернулись вывозными рейсами из Лондона, Парижа и Барселоны накануне. На их глазах москвичей увезли домой, в автобусы посадили и жителей других регионов, а за петербуржцами никто из родного города не приехал. В отеле поселили в номерах по 3–4 человека, за доплату в 2,7 тысячи рублей согласны организовать индивидуальную обсервацию. Среди застрявших пассажиров дети и кот.



Название этого отеля в связи с принудительным заточением в Москве петербуржцев уже звучало. В начале июня там же оказались порядка 60 горожан, которых эвакуировали из Латинской Америки, им также дали подписать бумаги с обязательством находиться на территории спа-обсерватора две недели. Тогда горожане подсчитали, что сутки пребывания их группы обходятся бюджету почти в полмиллиона рублей — плата за номер там составляет 7 тысяч. Забрали их через три дня.

Судя по описаниям петербуржцев, с начала июня и чередой вывозных постояльцев «Артурс» подрастерял в качестве. Если туристы из Латинской Америки не жаловались на условия и единственное, чего им не хватало, — это поскорее оказаться дома, то прибывшие из Европы недовольны качеством еды.

Владеет гостиницей, по данным «Спарк», строитель Овнан Лалаян. Стоимость ООО «АРТУРС СПА ОТЕЛЬ» в 2019 году оценивалась почти в 650 млн рублей. Регулярный подрядчик на госконтрактах, в 2020 году прямых соглашений с Роспотребнадзором или кем-то другим, кто участвует в противоэпидемических мероприятиях, не заключал, следует из «Спарка».

