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27.06.2020 15:51
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«Лисички-сестрички» забежали в гости к жителям Сестрорецка

Двух молодых лисиц заметили на территории частного сектора в Курортном районе. Об этом утром 27 июня рассказали в соцсетях местные жители. Визит попал на видео, которое автор озаглавил «Лисички-сестрички».

Звери проникли во внутренний двор, осторожно прошлись по дорожкам, но испугались хозяина дома и свернули в сторону, сверкнув глазами в камеру.

В комментариях пользователи обратили внимание, что лисицы были небольшого размера. «В Курорте давно живет лиса под одним из сгоревших домов. Видимо, это ее лисята», — предположили горожане.

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Комментарии (3)

Nafanka
Вот до чего природа очистилась и отдохнула от этих человекообразных нахлебников... Ещё месяца четыре на удалёнке, так и бизоны тучными стадами побегут!
ТиМуР
Класс ) покормить и не обижать!
В прошлом году раза два видел лисиц в тех местах . Они привыкли уже к людям. В целом, это плохо.. но ничего не поделаешь - обычная история современного мира
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