Двух молодых лисиц заметили на территории частного сектора в Курортном районе. Об этом утром 27 июня рассказали в соцсетях местные жители. Визит попал на видео, которое автор озаглавил «Лисички-сестрички».



Звери проникли во внутренний двор, осторожно прошлись по дорожкам, но испугались хозяина дома и свернули в сторону, сверкнув глазами в камеру.