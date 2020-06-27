Двух молодых лисиц заметили на территории частного сектора в Курортном районе. Об этом утром 27 июня рассказали в соцсетях местные жители. Визит попал на видео, которое автор озаглавил «Лисички-сестрички».
Звери проникли во внутренний двор, осторожно прошлись по дорожкам, но испугались хозяина дома и свернули в сторону, сверкнув глазами в камеру.
В комментариях пользователи обратили внимание, что лисицы были небольшого размера. «В Курорте давно живет лиса под одним из сгоревших домов. Видимо, это ее лисята», — предположили горожане.