В Петербурге в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 760 тысяч человек за два дня

За первые два дня 762 080 человек в Петербурге проголосовали по вопросу принятия поправок в Конституцию. В Ленинградской области на участки пришли 222 301 человек.



По данным ЦИК РФ, которые обновлены 27 июня, всего в России успели проголосовать 21 млн 171 тысяча человек. В Москве на участки явились порядка 820 тыс. человек (без учета электронного голосования). Ранее Центризбирком сообщил, что явка за два дня составила 19,49%.



Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля во всех регионах России. Избирательные участки всю неделю будут работать с 08:00 до 20:00.

