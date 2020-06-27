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27.06.2020 14:24
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В Петербурге в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 760 тысяч человек за два дня

За первые два дня 762 080 человек в Петербурге проголосовали по вопросу принятия поправок в Конституцию. В Ленинградской области на участки пришли 222 301 человек.

По данным ЦИК РФ, которые обновлены 27 июня, всего в России успели проголосовать 21 млн 171 тысяча человек. В Москве на участки явились порядка 820 тыс. человек (без учета электронного голосования). Ранее Центризбирком сообщил, что явка за два дня составила 19,49%.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля во всех регионах России. Избирательные участки всю неделю будут работать с 08:00 до 20:00.

По итогу первых двух дней в Петербурге наблюдатели зафиксировали несколько нарушений, в частности, возможный вброс бюллетеней в Калининском районе. Сейчас информацию о происшествии проверяет Горизбирком.

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Комментарии (4)

COVID-2036
да побойтесьбога... что ни ходил голосовать - то сплошь пустые графы напротив всех остальных. а тут летом (свалили отсюда все, кто мог и остальные), в жару, со шмертельной инфекцией (мои знакомые пенсы закрылись как могут и с марта стараются никуда не ходить), за 2 дня 20% от списочного состава набежало. я больше в 146% верю, чем в эти 20
Мужской Взгляд
Главное не получить 146% на выходе, а то как-то неловко выйдет..
krasnonosov
И как они теперь, измазанные копотью конституционного переворота, с захватом ОПГ абсолютной власти в стране, смогут смотреть в глаза своим детям и внукам?
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